DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ALLTEL CORP. 02/32 ATJA US020039DC48 12.05.2026 HZE/EOT
AMERIGAS PART./FIN. 2027 AM0B US030981AL88 12.05.2026 HZE/EOT
VERIZON COMM 2028 BACJ US362320BA04 12.05.2026 HZE/EOT
FRONTIER FLORIDA 2028 E US362333AH94 12.05.2026 HZE/EOT
VERIZON MARYLAND 2033 B VRMA US92344WAB72 12.05.2026 HZE/EOT
VERIZON NEW YORK 2032 A VBIA US92344XAB55 12.05.2026 HZE/EOT
MOVIDA EU 24/29 REGS USL65266AC91 12.05.2026 HZE/EOT
AMERI.PR./FC 23/28 REGS USU03030AB65 12.05.2026 HZE/EOT
DIREKTV F/CO 21/27 REGS USU2541MAA81 12.05.2026 HZE/EOT
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ALLTEL CORP. 02/32 ATJA US020039DC48 12.05.2026 HZE/EOT
AMERIGAS PART./FIN. 2027 AM0B US030981AL88 12.05.2026 HZE/EOT
VERIZON COMM 2028 BACJ US362320BA04 12.05.2026 HZE/EOT
FRONTIER FLORIDA 2028 E US362333AH94 12.05.2026 HZE/EOT
VERIZON MARYLAND 2033 B VRMA US92344WAB72 12.05.2026 HZE/EOT
VERIZON NEW YORK 2032 A VBIA US92344XAB55 12.05.2026 HZE/EOT
MOVIDA EU 24/29 REGS USL65266AC91 12.05.2026 HZE/EOT
AMERI.PR./FC 23/28 REGS USU03030AB65 12.05.2026 HZE/EOT
DIREKTV F/CO 21/27 REGS USU2541MAA81 12.05.2026 HZE/EOT
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