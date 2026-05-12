Kupfer ist das neue Lithium. Während Tech-Giganten die Software für die Zukunft liefern, liefert Kupfer die Hardware. Im Mai 2026 ist das Industriemetall endgültig zum strategischen Asset der KI-Ära aufgestiegen. Was in Zukunft von dem Metall zu erwarten ist, welche Unternehmen den Markt dominieren und ob sich ein Einstieg noch lohnt, erfährst Du hier. Der Hype Der Bau modernen Rechenzentren erzeugt eine hohe Kupfernachfrage. Somit notiert der aktuelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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