Die Aktie von MARA Holdings bleibt nach den neuen Quartalszahlen weiter in einer spannenden Phase. Zwar konnte die Aktie gestern zunächst rund +3,5% zulegen, vorbörslich zeigt sich jedoch wieder leichte Schwäche. MARA bleibt operativ weiter im Ausbau-Modus Die neuen Quartalszahlen von MARA Holdings fielen insgesamt etwas schwächer aus als viele Anleger gehofft hatten. Der Umsatz lag im ersten Quartal bei rund 174,6 Millionen US$ und damit leicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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