APA ots news: Brau Union Österreich baut am Standort Schwechat die elektrisch angetriebene Bierauslieferung in Wien aus

Wien (APA-ots) - Bei einem Lokalaugenschein in Wien überzeugte sich Bundesminister

Hanke von der erfolgreich umgesetzten Förderung.



Mit der Umrüstung der eigenen Lkw-Flotte am Standort Schwechat auf insgesamt 8 E-LKW hat die Brau Union Österreich einen weiteren Schritt zur Reduktion von CO2-Emissionen gesetzt. Seit Ende 2025 werden einige Kund:innen im Wiener Gebiet, hauptsächlich innerhalb des Gürtels sowie im 15. und 19. Wiener Gemeindebezirk, vom Standort Schwechat aus elektrisch mit Bier versorgt. Insgesamt werden bereits rund 23 % der Gesamtflotte für die Bierauslieferung von Schwechat aus mit E-Antrieb betrieben.



Auch die Infrastruktur am Standort wurde erneuert. Für die Ladung der Elektro-LKW in Schwechat bezieht die Brau Union ausschließlich erneuerbaren Strom aus Österreich.



"Nach einem ersten Schritt mit einem E-Lkw und der Teilnahme am "Zero emission Transport-Projekt" der WKW im 1. und 2. Bezirk, konnten wir die E-Lkw-Flotte am Standort Schwechat auf nunmehr acht E -LKW ausbauen. Derzeit können so rund 25 % der täglichen Auslieferungen an Kund:innen in Wien und Wien Umgebung vom Lager in Schwechat aus mit E-Lkws geleistet werden. Somit liefern wir nicht nur Bier, sondern auch ein klares Bekenntnis zur Verringerung von CO2 -Emissionen. Wir setzen bedarfsorientiert vielfältige Maßnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen im Bereich Logistik der Brau Union Österreich, so sind in Linz und Umgebung teilweise CNG-LKW im Einsatz, österreichweit haben wir eine groß angelegte Kooperation mit unserem Partner Einride, um auch einen Teil der Transporte zwischen einzelnen Brauereien und Lagern im Raum Steiermark, Oberösterreich und Niederösterreich mit E-Antrieb durchzuführen", so Othmar Tantscher, Manager Customer Service & National Logistics der Brau Union Österreich.



Mobilitätsminister Peter Hanke: "Ich freue mich, dass zahlreiche Betriebe in Österreich den Weg zur E-Mobilität auch im Schwerverkehr beschreiten. Im Zuge unseres Programms eMOVE Austria konnten wir die Brauunion bei ihrer Anschaffung von 24 E-LKW mit rund 4,2 Mio. Euro unterstützen. Das ist ein klares Signal dieser Bundesregierung für die Mobilitätswende und auch der Beweis dafür, dass E-Mobilität im Nutzfahrzeugbereich angekommen ist!"



Zwtl.: Förderung als wichtige Umsetzungshilfe



Mit dem E-Mobilitätsprogramm "eMOVE Austria" investiert das Mobilitätsministerium unter der Führung von Bundesminister Peter Hanke massiv in den Umstieg auf emissionsfreien Verkehr. Die Brau Union Österreich hat für die Anschaffung von insgesamt 24 neuer E-LKW eine Förderung des Mobilitätsministeriums in der Höhe von 4,2 Millionen Euro zugesagt bekommen. Acht dieser E-LKW sind bereits von der Brauerei Schwechat aus im Einsatz, wovon sich Minister Hanke selbst ein Bild machen konnte. 16 weitere E-LKW werden in den nächsten Monaten in der Logistikflotte an mehreren Standorten eingesetzt, um die emissionsreduzierte Bierauslieferung österreichweit auszubauen.



Die Brau Union arbeitet im Rahmen der globalen

Nachhaltigkeitsstrategie von HEINEKEN "Brew a Better World" seit mehreren Jahren an der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen. Details zu "Brew a Better World" und aktuellen Initiativen der Brau Union sind abrufbar unter: https://www.brauunion.at/nachhaltigkeit/ sowie Sustainability and Responsibility | The HEINEKEN Company

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Brau Union Österreich

Florian Zimmer

Head of Communications

Telefon: +43 664 8380319

E-Mail: florian.zimmer@brauunion.com

Website: https://www.brauunion.at/



Ruth Manzenreiter

Corporate Affairs

ruth.manzenreiter@brauunion.com

Telefon: 0664/8381138

Website: https://www.brauunion.at/



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4056/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0137 2026-05-12/14:00

