© Foto: picture alliance / PhotoshotDie Reserven der Ölmultis schrumpfen, und das zwingt die Branche ins Tiefwasser. Warum BofA jetzt einen Offshore-Boom bis 2030 erwartet und welche Aktie dabei besonders profitieren soll.Der globale Offshore-Ölsektor steuert auf einen mehrjährigen Investitionsboom zu. Der italienische Ölfelddienstleister Saipem steht bereit, um davon überproportional zu profitieren. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Bank of America hervor, die Saipem als Top-Pick im Sektor ausweist. Kern der These: Das genehmigte Investitionsvolumen in neue Öl- und Gasprojekte dürfte sich bis 2027 gegenüber 2025 nahezu verdoppeln. Bereits 2026 rechnen die Analysten mit einem Anstieg von rund einem Fünftel, bevor 2027 …Den vollständigen Artikel lesen
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