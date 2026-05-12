Laut einem weltweiten Bericht von Capgemini klafft bei Schaden- und Unfallversicherern eine zunehmende Wettbewerbslücke in Sachen KI. 10% sind Vorreiter und übertreffen Mitbewerber beim Umsatzwachstum. Eine weitere Studie zeigt: Versicherer-CEOs sehen KI als die bedeutendste Technologie für die Branche. Wie der aktuelle "World Property & Casualty Insurance Report 2026" des Capgemini Research Institute setzt einer von zehn Versicherern künstliche Intelligenz (KI) erfolgreich ein, wohingegen andere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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