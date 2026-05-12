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Entwurf des Umweltverträglichkeitsberichts von der kanadischen Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde veröffentlicht

Erstes Bergbauprojekt, das diese Phase gemäß dem Bundesgesetz über Umweltverträglichkeitsprüfungen von 2019 erreicht hat

Endgültige Genehmigungsentscheidung für Anfang Sommer 2026 angestrebt

TORONTO, Ontario - 12. Mai 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ - freut sich bekannt zu geben, dass die kanadische Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde ("IAAC") den Entwurf des Umweltverträglichkeitsberichts ("Bericht") für das Crawford-Nickelprojekt ("Crawford") veröffentlicht hat, wodurch Crawford der endgültigen Genehmigungsentscheidung auf Bundesebene, die für den Frühsommer 2026 erwartet wird, einen Schritt näher gekommen ist.

Der Berichtsentwurf stellt die vorletzte Phase des bundesstaatlichen Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahrens dar und enthält die vorläufigen Schlussfolgerungen der IAAC zum Projekt sowie die vorgeschlagenen Genehmigungsauflagen.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: "Crawford hat nun alle wichtigen Meilensteine im bundesstaatlichen Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren erreicht, und wir liegen weiterhin fest im Zeitplan für eine endgültige Genehmigungsentscheidung bis Anfang dieses Sommers. Kanadas Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz trat 2019 mit einem deutlich breiteren Auftrag als die Vorgängergesetzgebung in Kraft - es verlangt von Projekten, nicht nur Umweltverantwortung nachzuweisen, sondern auch positive Ergebnisse in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Wirtschaft sowie hinsichtlich der Rechte indigener Völker. Dass wir Crawford in etwas mehr als sechs Jahren von den ersten Bohrungen bis zu diesem Meilenstein vorangebracht haben - als erstes Bergbauprojekt, das dies unter diesen strengeren Standards geschafft hat, spiegelt die Qualität unseres Teams und die intensive Arbeit wider, die wir in dieses Projekt gesteckt haben."

Selby fuhr fort: "Wir schätzen den gründlichen und kooperativen Ansatz der IAAC sowie die wertvollen Beiträge der Bundes- und Provinzbehörden, der indigenen Nationen und der Öffentlichkeit während dieses gesamten Prozesses."

Am 22. November 2024 reichte Canada Nickel seine Umweltverträglichkeitserklärung für Crawford bei der IAAC ein. Nach einer öffentlichen Konsultationsphase und einer technischen Überprüfung unter Einbeziehung von Bundes- und Provinzbehörden, indigenen Völkern und der Öffentlichkeit gab die IAAC am 30. Mai 2025 Stellungnahmen ab, in denen sie zusätzliche Informationen auflistete, die zur Vervollständigung der Phase der Umweltverträglichkeitserklärung erforderlich waren. Canada Nickel reichte seine Antworten auf die Stellungnahmen der IAAC am 30. Dezember 2025 ein.

Die IAAC hat bestätigt, dass die vorgelegten Informationen zusammen mit der ursprünglichen Umweltverträglichkeitserklärung die Anforderungen von Absatz 19(1) des Gesetzes erfüllen. Am 3. März 2026 veröffentlichte die IAAC eine Bekanntmachung im kanadischen Register für Umweltverträglichkeitsprüfungen, mit der die Phase der Umweltverträglichkeitserklärung offiziell beendet und die Phase der Umweltverträglichkeitsprüfung eingeleitet wurde. Die heutige Bekanntgabe betrifft den Berichtsentwurf aus der Phase der Umweltverträglichkeitsprüfung.

Über Canada Nickel Company

Die Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfid-Projekten voran, um das Nickel zu liefern, das zur Versorgung der wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird. Die Canada Nickel Company hat in mehreren Rechtsordnungen die Eintragung der Begriffe NetZero Nickel, NetZero Cobaltund NetZero Ironals Marken beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Anlegern Zugang zu Nickel in Regionen mit geringem politischen Risiko. Das Kerngeschäft von Canada Nickel bildet derzeit das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Flaggschiff-Projekt Crawford Nickel im Herzen des ertragreichen Bergbaugebiets Timmins-Cochrane. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sydney Oakes

Leiter für indigene Beziehungen und öffentliche Angelegenheiten, Canada Nickel Company

E-Mail: sydneyoakes@canadanickel.com

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail:info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten können. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Ergebnisse hinsichtlich des Zeitpunkts des Baubeginns, den erwarteten Zeitplan für die Genehmigungen, die Studie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen in Bezug auf Crawford (einschließlich des gesamten wirtschaftlichen Beitrags, der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Generierung von Steuereinnahmen), das Potenzial von Crawford und der anderen Projekte des Unternehmens, Genehmigungen, Partnerschaften mit indigenen Völkern, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel zur Deckung der Ausgaben aufzubringen, die zur Erhaltung und Weiterentwicklung des Grundstücks notwendig sind, (bekannte und unbekannte) Umweltverbindlichkeiten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen, das Scheitern bei der Erlangung behördlicher oder aktionärsseitiger Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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