Silber - Breakout bietet Basis für neuen Trendschub!

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Der Silberpreis präsentierte sich in den vergangenen Wochen fester. Für Support sorgte dabei neben der steigenden Silbernachfrage in Emerging Markets wie China und Indien vor allem die Schwäche des US-Dollars. Auch technisch präsentiert sich Silber unsere Einschätzung nach in einer starken Verfassung, wobei der Breakout aus der mehrwöchigen Konsolidierung am oberen Bollinger-Band die Basis für eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung legen dürfte!

Die Lage: Aussicht auf Einigung im Nahost-Konflikt sorgt für Support, US-Dollar-Schwäche stützt!

Die Silberpreise konnten sich zuletzt von ihren Mitte April markierten Rücksetzern deutlich erholen. Für Support sorgte dabei unter anderem auch die Aussicht auf eine Einigung im Nahost-Konflikt. Kommt es zu einer Einigung zwischen den USA und dem Iran, dürfte auch die Silbernachfrage aus der Industrie wieder deutlich anziehen. Angesichts der weiter bestehenden Blockade der wichtigen Schifffahrtsroute in der Straße von Hormus hatten Konjunktursorgen in Zusammenhang mit Lieferkettenproblemen bei Öl und anderen wichtigen Commodities auf die Stimmung gedrückt, was sich auch negativ beim Silberpreis bemerkbar gemacht hatte. Auch die anhaltende Schwäche des US-Dollars gegenüber anderen Leitwährungen sorgte zuletzt für Support beim Silberpreis. Das Silber wie andere Industrie- und Edelmetalle wie Gold in US-Dollar gehandelt werden, verbilligt sich damit der Kauf von Silber für Investoren außerhalb des US-Dollarraums, was die Nachfrage nach Silber vor allem in China und Indien befeuern dürfte.

Die Perspektive: Solarausbau sollte Silbernachfrage weiter befeuern!

Hellen sich die Konjunkturaussichten wieder auf, sollte sich auch die Silbernachfrage nachhaltig erholen. Denn Silber bleibt aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften und seiner überlegenen elektrischen Leitfähigkeit in Schlüsselbranchen wie der Elektro- und Automobilindustrie sowie bei der Herstellung von Elektronik -und Halbleiter-Equipment gefragt. Als Treiber erweisen sich in diesem Zusammenhang Megatrends rund um Internet der Dinge (IoT)-Applikationen, der Ausbau der 5G-Infrastruktur und KI-Anwendungen erfordern High-End-Chips und GPU's, was die Nachfrage nach dem Industriemetall nachhaltig befeuern dürfte. Als weiterer Schlüsselfaktor erweist sich auch der weiter forcierte Ausbau der Solarkapazitäten, zumal Silber gerade bei Solarzellen mit überdurchschnittlich hohem Wirkungsgrad eine wichtige Rolle spielt. Da China und Indien ihre Solarkapazitäten dank staatlicher Subventionen weiter massiv nach oben fahren, dürfte dies auch die Silbernachfrage nachhaltig nach oben treiben. Allein in 2026 dürfte China seine Solarkapazitäten Schätzungen zufolge um bis zu 280 GW erweitern. Bis zum Dekadenende sollen die Solarkapazitäten nach Aussage von Wang Bohua, Vorsitzender der China Photovoltaic Industry Association, jährlich um 238 bis 287 GW ausgebaut werden. Auch Indien will im Zuge der Energiewende die Solarkapazitäten bis zum Dekadenende weiter deutlich ausbauen und wird stand jetzt seine Planziele voraussichtlich deutlich übertreffen. Denn bis dato wurden insgesamt 140 GW an Solarstrom ans Netz gebracht, während Indien die Solarkapazitäten bis 2030 kumuliert auf rund 300 GW ausbauen will. Entsprechend dürfte die Silbernachfrage aus der Solarindustrie, die aktuell knapp 17% des weltweiten Silberbedarfs abdeckt, weiter hoch bleiben.

Trading-Taktik: Der Silberpreis präsentierte sich zuletzt fester und konnte an seine übergeordnete Aufwärtsbewegung anknüpfen. Ausgehend vom Verlaufstief Anfang Mai markierten Verlaufstiefs bei knapp 71 USD im Bereich des unteren Bollinger-Bands absolvierte der Silberpreis im Anschluss eine dynamische Aufwärtsbewegung und konnte sich dabei oberhalb der Marke von 80 USD stabilisieren. Mit dem Breakout aus der mehrwöchigen Seitwärtsrange sollte der Silberpreis nun seine übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Es bietet sich an, den Stop-Loss bei bestehenden Long-Positionen auf 72 USD nachzuziehen.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DU9SPL ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,0.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 12.05.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK