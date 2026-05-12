Original-Research: Nordex SE - von Montega AG



12.05.2026 / 14:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Nordex SE Unternehmen: Nordex SE ISIN: DE000A0D6554 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten (zuvor: Kaufen) seit: 12.05.2026 Kursziel: 44,00 EUR (zuvor: 22,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA

Downgrade auf 'Halten' nach sehr starker Performance



Nordex hat kürzlich den Q1-Bericht veröffentlicht und einen Earnings Call abgehalten.



Deutlicher Margensprung in Q1: In Q1 verbuchte Nordex einen Umsatzssprung um 11% gleichermaßen im Projekt- wie auch im Servicegeschäft auf insgesamt 1,6 Mrd. EUR. Die in Q1 generierten Projektaufträge, die zu 97% aus Europa und dort vor allem aus den Ländern Deutschland, Türkei und Schweden hereinkamen, lagen mit einer Leistung von 1,869 GW zwar um 14,3% unter dem Vorjahr. Mit 0,91 Mio. EUR/MW erzielte Nordex aber höhere Durchschnittspreise (Q1/25: 0,87 Mio. EUR/MW), was das Unternehmen primär auf einen veränderten Länder- und Produktmix (kleinere Projekte) und weniger auf ein verändertes allgemeines Preisniveau zurückführt. Der gesamte Auftragsbestand im Projektgeschäft verharrte mit 10,5 GW auf dem Level des Q4/2025, was einen Anstieg um 27% zum Vorjahresquartal bedeutet. Besonders hervorzuheben ist der deutliche Margensprung, der dem Unternehmen gelang. Im traditionell margenschwächsten Quartal erzielte das Unternehmen eine EBITDA-Marge von 8,2% (+270 BP), was uns sehr optimistisch für eine weitere dynamische Margenverbesserung in 2026 macht. Allerdings führte der mit dem geringeren Auftragseingang verbundene Rückgang bei den Anzahlungen zu einem negativen FCF von -98,1 (Q1/25: +4,0) Mio. EUR.



Beeindruckende Unternehmensentwicklung in vorteilhaftem Umfeld: Seit Anfang 2025 hat das Unternehmen unsere Umsatz- und vor allem Gewinnerwartungen regelmäßig übertroffen. Das 'mittelfristige' Margenziel des Managements (EBITDA-Marge von 8%) wurde bereits in 2025 erreicht. Für 2026 erwartet Nordex eine EBITDA-Marge von 8%-11% und mittelfristig sollen sogar 10-12% erreicht werden. Angesichts des Konflikts im Nahen Osten und den Restriktionen in der weltweiten Versorgung mit Öl und Gas rückt ein Ausbau der erneuerbaren Energien - nicht nur aufgrund des dämpfenden Einflusses auf die Energiepreise, sondern auch in Bezug auf Resilienz und Autonomie - vor allem in Europa wieder stärker auf die Prioritätenliste der Politik. Politischer Rückhalt zeigt sich auch im 'Industrial Accelerator Act' der EU zur Stärkung der Produktion in strategischen Sektoren wie der Windenergie. Nach Ansicht des Nordex-Vorstands wäre es prinzipiell möglich, den Anteil der Wertschöpfung in der EU zu verdoppeln. Damit düfte das Geschäftsumfeld für Nordex für die nächsten Jahre vorteilhaft bleiben, auch wenn chinesische Windkrafthersteller global mittlerweile die ersten 6 Plätze unter den Turbinenherstellern belegen und zunehmend internationale Märkte in den Fokus nehmen. Zudem scheint das Management das Unternehmen resilienter aufgestellt zu haben in Bezug auf zuverlässige Lieferketten und das Kostenmanagement. Nach Ansicht des Vorstands gefährden jedenfalls die Implikationen des Iran-Kriegs aktuell noch nicht die Erreichung der Unternehmensziele.



Fazit: Wir haben unsere Umsatz- und Gewinnerwartungen deutlich nach oben angepasst. Nach unseren Anpassungen erwarten wir für 2027 einen Margenpeak von 12,0% und unterstellen jetzt auch nachhaltig im TV unseres DCF-Modells eine EBITDA-Marge in Höhe von 11% (zuvor: 8%). Damit erhöht sich unser Kursziel deutlich auf 44,00 EUR. Nach einer Verdreifachung in den letzten 12 Monaten preist das aktuelle Kursniveau aber offenbar auch nachhaltig ein sogar leicht günstigeres Szenario ein. Dies halten wir aufgrund des mittelfristig zu erwartenden Umsatzrückgangs im aktuell wichtigsten Markt Deutschland sowie der zunehmenden globalen Konkurrenz der chinesischen Mitbewerber in einem weiterhin wachsenden Weltmarkt für eher optimistisch und stufen die Aktie auf 'Halten' (zuvor: 'Kaufen') ab.







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