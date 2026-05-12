© Foto: Jens Krick - FlashpicEigentlich hatten viele Anleger auf sinkende Zinsen gehofft. Doch steigende Energiepreise, neue Inflationssorgen und die Unsicherheit vor der nächsten EZB-Entscheidung bringen dieses Szenario ins Wanken.Ein Gespenst geht in Europa um ... Es ist der Energiepreis-Schock! Durch teure Rohölimporte wird die Inflation angeheizt. Zudem werden viele Produkte, die als Nebenprodukte von Rohöl produziert werden, ebenso teurer: Als da sind Verpackungen der Lebensmittelindustrie, Windeln oder Kondome. In Deutschland, dass zu 85 Prozent im Lebensmittelhandel aus den Big Four Aldi, Lidl, Rewe und Edeka besteht, wurden zuletzt die Verbraucherpreise für Lebensmittel teurer. Jetzt kommt der Teuer-Schock …Den vollständigen Artikel lesen
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