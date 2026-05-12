© Foto: Yuki Iwamura/FR171758 AP/dpaDie US-Inflation steigt stärker als erwartet und erreicht den höchsten Stand seit Mai 2023. Für die Federal Reserve wird der Weg zu niedrigeren Zinsen damit schwieriger.Die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten sind im April stärker gestiegen als erwartet. Das schürt neue Sorgen über die Belastung der amerikanischen Wirtschaft durch die Inflation. Wie das Bureau of Labor Statistics am Dienstag mitteilte, legte der Verbraucherpreisindex saisonbereinigt um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat zu. Die Jahresrate stieg damit auf 3,8 Prozent. Der Monatswert entsprach den Prognosen. Die Jahresrate lag jedoch 0,1 Prozentpunkte über dem Dow-Jones-Konsens. Auch die Kerninflation blieb erhöht …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE