Berlin (ots) -Der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten und gehört man nicht zu den wenigen "Auserwählten" mit Stadiontickets, lässt sich das Sportereignis des Jahres am besten beim Public Viewing mit einem kühlen Getränk in der Hand verfolgen. Wenn in knapp einem Monat zum ersten Mal der Spielanpfiff ertönt, starten viele Reisende bereits in ihren Sommerurlaub. Eingefleischte Fußballfans stehen vor der Frage: Auf den Strandurlaub verzichten, um auch ja keine Partie zu verpassen? Nicht nötig!Damit der Sommerurlaub auch zum rauschenden Fußballfest wird, zeigt KAYAK (https://www.kayak.de/news/fussballsommer/), eine führende Reisesuchmaschine, welche beliebten europäischen Reiseziele die höchste Sportbardichte haben und wie viel im Schnitt ein Bier dort kostet.Bestes Gesamtpaket in Málage - Höchste Sportbardichte in DublinMálaga bietet das beste Gesamtpaket. Erschwingliche Kosten während des Turnierzeitraums für Flüge (durchschnittlich 235 Euro für Hin- und Rückflug) und Hotels (durchschnittlich 141 Euro pro Nacht) treffen auf eine hohe Sportbardichte (52 Prozent) sowie sehr günstige Bierpreise (durchschnittlich drei Euro pro 0,5 Liter Fassbier). Hier dürfen die Spieler der eigenen Mannschaft ruhig öfter treffen, ohne dass die Bierrechnung gleich in den Himmel schießt. Weiterer Pluspunkt: Bei Experten gilt Spanien als absoluter Topfavorit für den Turniersieg. Das verspricht grandiose Stimmung!Auf die meisten Bars mit Fernseher oder Leinwand treffen Fußballfans übrigens in Dublin. Dort sind 76 Prozent aller Lokale Sportbars. Ebenfalls besonders gut fürs Public Viewing eignen sich London (65 Prozent), Rom (62 Prozent), Antalya (58 Prozent) sowie Málaga (52 Prozent).Wessen Reisebudget ein wenig knapper bemessen ist, für den eignet sich Istanbul. In der türkischen Metropole ist zwar die Sportbardichte etwas geringer (32 Prozent), dafür schonen die Hotelunterkünfte die Reisekasse (durchschnittlich 103 Euro pro Nacht) und auch das Bier ist sehr budgetfreundlich (durchschnittlich 3,80 Euro). Außerdem ist die Türkei eine fußballbegeisterte Nation. Beim Sieg der eigenen Mannschaft ist der Autokorso garantiert!Auch wenn sich die Italiener in diesem Jahr nicht qualifiziert haben, ist in Rom im Sommer eine mitreißende Fußballatmosphäre zu erwarten. Und knapp zwei Drittel aller Bars verfügen über einen Fernseher oder eine Leinwand. Damit steht einem emotionalen Fußballsommer in der Ewigen Stadt nichts im Wege.Welche europäischen Urlaubsdestinationen sich außerdem für Public Viewing eignen, finden Sie hier (https://www.kayak.de/news/fussballsommer/)."Möchten Fans der Nationalmannschaft hautnah dabei sein und zu den Spielstätten in den USA, Kanada und Mexiko reisen, statt aufs Public Viewing in europäischen Städten zu setzen, müssen sie mit deutlich gestiegenen Kosten rechnen", sagt Yvonne Bonanati von KAYAK. "Die durchschnittlichen Hotelpreise in den Gastgeberstädten liegen im Turnierzeitraum 42 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Das hindert eingefleischte Fußballbegeisterte aber offensichtlich nicht daran, davon zu träumen. Die Suchanfragen für Flüge aus Deutschland in die USA waehrend des Turniers liegen ganze 26 Prozent über dem Vorjahr."Methodik:Die KAYAK-Auswahl der 20 Reiseziele in Europa basiert auf Flug- und Hotelsuchanfragen auf KAYAK.de für die Zeit vom 1. März bis zum 7. April 2026 nach Flügen mit Abflug zwischen dem 10. Juni und dem 20. Juli 2026 von einem beliebigen Flughafen in Deutschland. Die Unterkunftspreise sind Durchschnittspreise für eine Nacht im Doppelzimmer. Die Konzentration der Sportbars basiert auf der geschätzten Anzahl der Lokale mit Public Viewing (Kneipen und sportorientierte Bars) an den ausgewählten Reisezielen, die am 31. März 2026 von OpenStreetMap abgerufen wurden. Der Durchschnittspreis für Bier wurde am 2. April 2026 von Numbeo bezogen.Die Flugpreise basieren auf Flugsuchen auf KAYAK.de für Reisen zu den Gastgeberstädten des Turniers zwischen dem 5. Dezember 2025 und dem 19. April 2026 von einem beliebigen Flughafen in Deutschland. Diese wurden mit Flugsuchen im gleichen Such- und Reisezeitraum 2024/25 verglichen.Die Unterkunftspreise in den Gastgeberstädten basieren auf Hotelsuchen, die zwischen dem 5. Dezember 2025 und dem 19. April 2026 für Reisen zwischen dem 10. Juni und dem 20. Juli 2026 auf KAYAK und verbundenen Marken durchgeführt wurden. Sie wurden mit Hotelsuchanfragen im gleichen Such- und Reisezeitraum 2024/25 verglichen.Alle Preise sind Durchschnittspreise für Economy Class und Hin- und Rückflug. Alle Unterkunftspreise sind Durchschnittspreise für eine Nacht im Doppelzimmer. Die Preise können variieren, die Prozentsätze für Änderungen bei Suchanfragen sind ungefähre Werte.Über KAYAKKAYAK (https://www.kayak.de/), Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist eine führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und Urlaubspaket zu finden. Millionen Reisende vertrauen der KAYAK-App für eine nahtlose Reiseplanung auf iOS (https://apps.apple.com/de/app/kayak-fl%C3%BCge-hotels-autos/id305204535) und Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kayak.android&gl=de&hl=de). Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen (https://www.kayak.de/business).Pressekontakt:Schwartz Public Relations GmbHFlorian Stark / Jennifer MünsterSendlinger Straße 42 AD-80331 MünchenTel.: +49 (0)89-211 871 -66 / -60E-Mail: kayak@schwartzpr.deWeb: www.schwartzpr.deOriginal-Content von: KAYAK Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112284/6273995