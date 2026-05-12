München (ots) -Am 11. Mai 2026 haben mgm technology partners und Fsas Technologies - ein Tochterunternehmen von Fujitsu - am Hauptsitz von mgm in München offiziell die ESACA-Kooperation besiegelt. ESACA steht für "European Sovereign Agentic Coding Appliance" und ist eine On-Premise-Lösung, die KI-gestütztes Programmieren auch dort ermöglicht, wo Code und Daten das eigene Rechenzentrum nicht verlassen dürfen, beispielsweise in der öffentlichen Verwaltung und bei kritischer Infrastruktur. ESACA befindet in derzeit in der Pilotierung und wird noch in diesem Jahr produktreif.Jan Jikeli, Head of AI, mgm technology partners, erklärt: "Wir bauen ein offenes Ökosystem starker Partner für KI-Coding auf souveräner DE/EU-Infrastruktur." Und Ilse Vicari, Strategic Account Director Finanzverwaltung bei Fsas Technologies, ergänzt: "Besonders wertvoll ist, dass hier technologische Innovation auf langjährige Zusammenarbeit und ein gemeinsames Verständnis für die Anforderungen unserer Kunden trifft."Souveräne Alternative zu cloudbasierten Coding-ToolsCloudbasierte KI-Coding-Werkzeuge revolutionieren die Softwareentwicklung. In vielen sicherheitskritischen Projekten können sie jedoch nicht eingesetzt werden, da die Verarbeitung von Code in fremder Infrastruktur untersagt ist. Zudem müssen Serverstandorte in Deutschland bzw. der EU liegen und jeder KI-Einsatz muss auditierbar sein. Hinzu kommen Kosten von bis zu 3.000 Euro pro Entwickler und Monat, die in öffentlichen Projekten häufig nicht tragbar sind. Jochen Riedisser, Chief Data Officer (CDO), Fsas Technologies, betont in diesem Zusammenhang: "Souveränität ist kein Feature, das ist eine Architektur-Entscheidung." Und David Iwaniuk, Head of Public Sector Germany, Fsas Technologies, ergänzt: "Gerade im Public Sector braucht KI ein Fundament aus Vertrauen, Auditierbarkeit und digitaler Souveränität. Genau daran arbeiten wir gemeinsam."Drei Phasen für kontrollierbares KI-CodingESACA löst diese Herausforderungen mit einem Drei-Phasen-Ansatz:1. In der ersten Phase, "Smart Context", wird der Kontext für die KI von Entwicklern gezielt aufbereitet.2. In der zweiten Phase "Agentic Execution" führt der KI-Agent die Programmierarbeit in kontrollierbaren Teilschritten aus.3. In der dritten Phase, der Deterministic Validation, durchläuft jedes Ergebnis eine deterministische Prüfung. So liefern auch kleinere, lokal betriebene Modelle zuverlässige Ergebnisse - bei vollständiger Auditierbarkeit und ohne Kontrollverlust.Vier Säulen für Datensouveränität und ComplianceDer Mehrwert von ESACA ruht auf vier Säulen:- Vollständige Datensouveränität - ohne Abhängigkeit von US-Cloud-Providern, bei voller DSGVO-Konformität- Governance und Compliance - mit Audit-Trails zur Vorbereitung auf die Anforderungen des EU AI Act- Integrierter Enterprise-Ansatz - Agentic Coding, Context Builder und Validierung unter einem Dach- Kostenkontrolle durch flexible Modellwahl - Cloud- und lokale Open-Source-Modelle lassen sich je nach Schutzbedarf kombinieren.Partnerschaft seit 1994Die Kooperation fußt auf einer Partnerschaft, die bis ins Jahr 1994 zurückreicht. Über drei Jahrzehnte hinweg haben mgm und Fsas Technologies gemeinsam an anspruchsvollen IT-Projekten für die Verwaltung gearbeitet. mgm bringt umfassende Expertise in der Enterprise-Softwareentwicklung mit der A12 AI Low Code Plattform ein. Fsas Technologies ergänzt dies um Kompetenz in den Bereichen souveräne KI-Plattformen, skalierbare Infrastruktur sowie langjährige Erfahrung im Public Sector. Gemeinsam verbinden beide Unternehmen Plattform-, Infrastruktur- und Entwicklungskompetenz für KI-gestützte Softwareentwicklung. Beide Seiten arbeiten bereits an weiteren gemeinsamen Innovationsprojekten im Bereich KI und Public Sector."Unsere Zusammenarbeit zielt darauf ab, digitale Souveränität im Public Sector zu fördern. Ein starkes Netzwerk ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Wir freuen uns, dies heute offiziell besiegelt zu haben", fasst Sergio Lerena, Mitglied der Geschäftsleitung bei mgm technology partners, den Start der Kooperation zusammen.Über mgm technology partnersmgm technology partners ist ein Softwareunternehmen mit rund 1.100 Mitarbeitenden und spezialisiert auf Enterprise-Softwareentwicklung. Zu den bekanntesten Projekten zählt das Elster-Portal mit jährlich rund 50 Millionen elektronischen Steuererklärungen. Mit der A12 AI Low Code Plattform setzt mgm auf modellbasiertes Software Engineering und erschließt das Low-Code-Prinzip für die Welt der Enterprise Software.Über Fsas TechnologiesFsas Technologies ist ein führender Anbieter von Hardware-Lösungen. Das Portfolio umfasst Server, Storage, integrierte Systeme, Gen AI- und Hybrid Cloud-Lösungen sowie plattformbezogene Geschäftsanwendungen, Services und Beratung - unterstützt durch skalierbare Zahlungsmodelle. Als Fujitsu-Unternehmen engagiert sich Fsas Technologies dafür, das Wachstum seiner Kunden und Partner zu unterstützen und seine innovativen Lösungen und fortschrittlichen Technologien zu nutzen, um aktiv zur Schaffung einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen.Pressekontakt:mgm technology partners GmbHTaunusstraße 23, 80807 MünchenTel +49 89 / 358 680-0E-Mail info@mgm-tp.comOriginal-Content von: mgm technology partners GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144608/6273993