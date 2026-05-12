Carl Zeiss Meditec reagiert auf die anhaltenden Probleme im wichtigen chinesischen Markt mit einem umfassenden Sparprogramm. Mit diesem Maßnahmenpaket will der Medizintechnikkonzern seine Profitabilität nachhaltig verbessern. Investoren hoffen auf eine Trendwende. Nach der mehrmonatigen Talfahrt reagiert die Aktie mit einem satten Kurssprung.Innerhalb der kommenden drei Jahre könnten bei Carl Zeiss Meditec weltweit bis zu 1.000 Stellen betroffen sein. Zudem sollen Teile des Geschäfts in kostengünstigere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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