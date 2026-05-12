Die Inflationsdaten aus den USA sind da. Im April sind die Verbraucherpreise stärker gestiegen als erwartet. Dennoch reagieren die Börsen zunächst positiv auf die Daten. Der DAX reduziert die zuvor deutlichen Verluste und auch bei den Futures an der Wall Street werden die roten Vorzeichen kleiner.Im April stiegen die Verbraucherpreise zum Vorjahr um 3,8 Prozent. Experten hatten mit 0,1 Prozentpunkten weniger gerechnet. Die Kernrate, bei der die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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