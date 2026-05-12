Boomi, das Unternehmen für Datenaktivierung, hat heute die Gewinner seiner FY26 EMEA Partner Awards bekannt gegeben. Dieses Programm zeichnet Boomi-Partner aus, die Innovationen vorantreiben und für Kunden in der gesamten Region messbare Geschäftsergebnisse erzielen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260512785056/de/

Boomi Announces FY26 EMEA Partner Award Winners

Mit diesem Award werden Unternehmen gewürdigt, die die gesamte Bandbreite der Boomi Enterprise Platform nutzen, um Daten zu aktivieren, Komplexität zu reduzieren und die agentische Transformation voranzutreiben, damit Kunden schneller innovativ sein, auf dynamische geschäftliche Herausforderungen reagieren und branchen- und gesellschaftsübergreifend einen bedeutenden Mehrwert schaffen können.

"Die Diskussion in der gesamten EMEA-Region hat sich grundlegend geändert. Unternehmen fragen nicht mehr, ob eine Transformation sinnvoll ist, sondern wie schnell sie diese durchführen können. Datenaktivierung und agentische Transformation sind keine ambitionierten Ziele mehr, sondern eine zwingende Notwendigkeit, und der Druck, fragmentierte Daten in intelligente Maßnahmen umzusetzen, war noch nie so groß", so Dan McAllister, Senior Vice President of Global Alliances and Channels bei Boomi. "Unsere Partner spielen bei diesem Wandel eine entscheidende Rolle. Sie nutzen die einheitliche Plattform von Boomi, die Integration, Automatisierung, API-Management und KI-Orchestrierung abdeckt, um Kunden bei der Aktivierung ihrer Daten, dem Einsatz intelligenter Agenten und dem Aufbau der vernetzten Grundlagen zu unterstützen, die echte Unternehmensagilität möglich machen."

"Mit diesen Awards möchten wir Partner würdigen, die bei diesem Wandel eine Vorreiterrolle einnehmen und die technische Expertise, die strategische Weitsicht sowie das kundenorientierte Engagement mitbringen, die entscheidend dafür sind, die agentische Transformation in großem Maßstab voranzutreiben. Gemeinsam modernisieren wir Unternehmen nicht nur, wir versetzen sie auch in die Lage, in einer KI-gesteuerten Welt zu agieren, sich anzupassen und im Wettbewerb zu bestehen", fügte McAllister hinzu.

Zu den FY26 EMEA-Gewinnern nach Kategorien gehören:

EMEA Partner of the Year (EMEA-Partner des Jahres) Cognizant

Cognizant EMEA Growth Partner of the Year (EMEA-Wachstumspartner des Jahres) Capgemini

Capgemini UK Ireland Partner of the Year (Partner des Jahres für das Vereinigten Königreich und Irland) Softcat

Softcat DACH and Eastern Europe Partner of the Year (Partner des Jahres für die DACH-Region und Osteuropa) Global Engineering Technologies

Global Engineering Technologies France Partner of the Year (Partner des Jahres für Frankreich) VISEO

VISEO Middle East and Africa Partner of the Year (Partner des Jahres für den Nahen Osten und Afrika) iSteer

iSteer Southern Europe Partner of the Year (Partner des Jahres für Südeuropa) Syscons

Syscons BeNeLux and Nordics Partner of the Year (Partner des Jahres für die Benelux-Länder und die nordischen Länder) Emixa

Lernen Sie Boomi und unser Partner-Ökosystem auf der Boomi World Tour London kennen, um die neuesten Innovationen im Bereich Datenaktivierung hautnah zu erleben, von Branchenführern zu lernen und sich mit der Community zu vernetzen, die die Zukunft der Integration und der KI gestaltet. Registrieren Sie sich jetzt unter boomi.com/boomiworld/boomi-world-tour-london.

Um mehr über das Partnerprogramm von Boomi zu erfahren oder einen Partner aus dem globalen Netzwerk von Boomi zu finden, besuchen Sie bitte boomi.com/de/partners/.

Weitere Informationsquellen

Folgen Sie Boomi auf X, LinkedIn, Facebook und YouTube

Über Boomi

Boomi, das Datenaktivierungsunternehmen für KI, unterstützt das agentebasierte Unternehmen, indem es Daten im gesamten Unternehmen zum Leben erweckt. Die Boomi Enterprise Platform ist die aktive Datengrundlage, die die für die agentenbasierte Transformation notwendige agentenbasierte Infrastruktur bereitstellt. Durch die Vereinheitlichung von Agentendesign und Governance, API- und MCP-Management, Integration und Automatisierung sowie Datenmanagement auf einer einzigen Plattform versetzt Boomi Unternehmen in die Lage, die Möglichkeiten, die KI eröffnet, mit sicherer, skalierbarer Konnektivität zu nutzen. Boomi genießt das Vertrauen von über 30.000 Kunden, wird von einem aus über 800 Partnern bestehenden Netzwerk unterstützt und hilft Unternehmen jeder Größe dabei, Agilität, Effizienz und Innovation in großem Maßstab zu erreichen. Erfahren Sie mehr unter boomi.com/de/.

2026 Boomi, LP. Boomi, das "Boomi"-Logo, das "B"-Logo und Boomiverse sind eingetragene Marken von Boomi, LP oder deren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen in den USA und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260512785056/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien

Elliot Harrison

Global Communications, EMEA, Boomi

elliot.harrison@boomi.com