Berlin (ots) -"Ein Papagei namens Selly" erscheint am 19. August 2026 im ForwardVerlagMaurice Bork, Unternehmer, Investor und mehrfach ausgezeichneter Sachbuchautor, betritt mit seinem neuesten Werk neues Terrain: Am 19. August 2026 erscheint im ForwardVerlag das Kinderbuch "Ein Papagei namens Selly: 22 Geschichten, wie Kinder Freunde gewinnen, mutig werden und groß träumen". Das gebundene Buch entstand in enger Zusammenarbeit mit Co-Autorin Nadin Hartmann und richtet sich an Kinder, die gemeinsam mit ihren Eltern lesen und dabei mehr mitnehmen sollen als reine Unterhaltung.Der Impuls für das Projekt kam aus Borks eigenem Alltag als Vater. Sein Sohn ist vier Jahre alt, und beim Vorlesen stellte Bork fest, dass ihm an vielen gängigen Kinderbüchern etwas Wesentliches fehlte: inhaltliche Substanz. "Warum sind so viele Kinderbücher so inhaltslos? Das habe ich mich gefragt und da ich jemand bin, der nicht nur meckert, sondern die Dinge anpackt und verändert, habe ich mir gemeinsam mit Nadin Hartmann die Frage gestellt: Wie ist es möglich, Kinder gut zu unterhalten und ihnen gleichzeitig wichtige Botschaften für ihr Leben zu vermitteln?", so Bork über die Entstehung des Buches.Die Antwort darauf ist Selly, ein sprechender Papagei, der drei Kinder auf seinen Abenteuern begleitet und dabei Themen aufgreift, die Bork aus seinen bisherigen Sachbüchern für Erwachsene kennt: aktives Zuhören, das Erkennen verschiedener Persönlichkeitstypen, Mut, Verantwortung und der Wert klarer Kommunikation. Wer Borks SPIEGEL-Bestseller "Du kannst nicht nicht verkaufen" oder "Erfolg ist kein Zufall" gelesen hat, wird diese Konzepte wiedererkennen, nun jedoch in kindgerechte Geschichten übersetzt, die spielerisch und ohne erhobenen Zeigefinger wirken. Das Buch umfasst 48 Seiten und soll laut Verlagsangaben sowohl als Vorlesebuch als auch als gemeinsames Familienbuch funktionieren.Bork ist kein Newcomer im Buchmarkt. Zuletzt erreichte er mit "Erfolg ist kein Zufall" Platz 3 der SPIEGEL-Bestsellerliste und mehrfach die Nummer-eins-Position auf Amazon in verschiedenen Sachbuch-Kategorien. Darüber hinaus ist er Gründer des Persönlichkeitsentwicklungs-Netzwerks "Die wichtigste Stunde", Gastgeber des Podcasts "Erfolg ist kein Zufall" und aktiver Immobilieninvestor. Der Schritt ins Kinderbuchgenre ist für ihn kein Bruch mit dem bisherigen Werk, sondern eine konsequente Erweiterung: Werte und Prinzipien, die er seit Jahren für Erwachsene aufbereitet, sollen nun auch die jüngere Generation erreichen und das möglichst früh."Ein Papagei namens Selly" ist ab sofort über den Buchhandel sowie online verfügbar, unter anderem bei Amazon. Weitere Informationen zu Maurice Bork, seinen Büchern und Projekten finden sich unter www.maurice-bork.com (https://maurice-bork.com/).Über Maurice BorkMaurice Bork ist Unternehmer, Investor und Sachbuchautor mit Schwerpunkt auf Persönlichkeitsentwicklung, Vertrieb und finanziellem Erfolg. Er ist Gründer des Netzwerks "Die wichtigste Stunde" sowie der Verkaufs- und Coaching-Plattform smartseller.academy. Mit seinen Büchern "Du kannst nicht nicht verkaufen" und "Erfolg ist kein Zufall" erreichte er die SPIEGEL-Bestsellerliste und wurde mehrfach Amazon-Bestseller in den Kategorien Erfolg, Motivation und Zeitmanagement. Bork betreibt außerdem den Podcast "Erfolg ist kein Zufall", in dem er mit Unternehmern, Investoren und Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft spricht. Als Immobilieninvestor hält er privat wie über seine GmbH mehrere Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. "Ein Papagei namens Selly" ist sein erstes Kinderbuch, entstanden aus dem Wunsch, die Inhalte seiner bisherigen Werke auch für die jüngste Leserschaft zugänglich zu machen.Pressekontakt:seosupport GmbHFlorian UllrichTelefon: +49 (30) 8892786-0E-Mail: info@seosupport.deWeb: seosupport.deOriginal-Content von: Maurice Bork - Die wichtigste Stunde GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182554/6274016