München (ots) -Schleswig-Holstein und Hamburg sind derzeit die beiden Bundesländer mit den höchsten Kraftstoffpreisen. Laut aktueller ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise ist Schleswig-Holstein mit einem durchschnittlichen Super E10-Preis von 1,984 Euro derzeit Schlusslicht im Benzin-Ranking der 16 Bundesländer. Bei Diesel liegt der Stadtstaat Hamburg auf dem letzten Platz: Ein Liter des Selbstzünderkraftstoffs kostet hier 1,996 Euro. Nur unwesentlich günstiger sind die Bundesländer Hamburg und Brandenburg bei Super E10, bei Diesel liegen Schleswig-Holstein und Hessen auf den Plätzen 14 und 15.Mit Abstand am günstigsten tanken die Autofahrerinnen und Autofahrer momentan im Saarland. Für einen Liter Super E10 zahlt man im kleinsten deutschen Flächenland 1,930 Euro. Auch bei Diesel hat das Saarland die Nase vorn: Ein Liter kostet im Schnitt 1,928 Euro. Weitere günstige Bundesländer sind bei Benzin Bayern und Bremen. Bei Diesel folgen auf den Plätzen zwei und drei Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Das Saarland gehört wegen seiner hohen Tankstellendichte, aber auch wegen der Nähe zum vergleichsweise günstigen Tankland Luxemburg oftmals zu den eher preiswerteren deutschen Bundesländern.Laut ADAC sind die Preise zuletzt nicht nur im bundesweiten Durchschnitt unter die Marke von zwei Euro gesunken, auch in allen Bundesländern liegen sie derzeit darunter. Allerdings ist aufgrund der neuen Österreich-Regelung kurz vor 12 Uhr die Phase mit den niedrigsten Kraftstoffpreisen im Tagesverlauf, die Preise steigen nach 12 Uhr deutlich. Angesichts erneut kletternder Ölpreise könnte ohnehin in ganz Deutschland wieder eine Verteuerung an den Zapfsäulen bevorstehen.Der ADAC empfiehlt, vor dem Tanken die Kraftstoffpreise zunächst zu vergleichen und konsequent dort zu tanken, wo es am günstigsten ist. Anders als bisher ist nicht mehr der Abend der günstigste Zeitraum zum Tanken, sondern kurz vor 12 Uhr mittags. Die neue Tankregelung seit 1. April 2026 schreibt vor, dass nur noch einmal am Tag - um 12 Uhr am Mittag - die Kraftstoffpreise angehoben werden dürfen und danach 24 Stunden lang nur noch gleichbleiben oder gesenkt werden dürfen.Für die heutige Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme vom 12. Mai 2026 (11 Uhr) dar.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6274015