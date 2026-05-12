Chinas Automarkt bleibt schwierig zu kalkulieren. Die Verkäufe gingen im Monat April im Jahresvergleich um 21,5 Prozent auf 1,4 Millionen Fahrzeuge zurück, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Montag in Peking mitteilte. Das waren die niedrigsten Verkäufe in einem April seit 2022, als Covid-Lockdowns den Markt belasteten. Vor allem die in den Vormonaten gefragten Verbrenner sackten infolge des Ölpreisanstiegs wegen des Iran-Kriegs in der Käufergunst um ein Drittel ab. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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