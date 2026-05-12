Japan Tobacco steigert Gewinn. Der japanische Tabakkonzern hat im ersten Quartal ein Gewinnplus von 25% auf 197 Mrd. Yen erzielt. Das Unternehmen profitierte dabei von einer erhöhten Nachfrage nach seinem Tabakerhitzer Ploom wegen einer geplanten Steuererhöhung in Japan. Der Q1-Nettoumsatz legte um 15 % auf fast 924 Mrd. Yen zu. Für das bis Ende Dezember laufende Geschäftsjahr peilt das Management jetzt einen Gewinn von 570 Mrd. Yen und ein Ergebnis je Aktie von 321 Yen an. Fazit: Japan Tobacco punktet vor allem mit seiner stabil steigenden Dividende (2026: Rendite 4,6 %).
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