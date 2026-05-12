Original-Research: Medios AG - von Montega AG



12.05.2026 / 15:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Medios AG Unternehmen: Medios AG ISIN: DE000A1MMCC8 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.05.2026 Kursziel: 24,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Entwicklung im ersten Quartal im Rahmen der Erwartungen



Medios hat am heutigen Tag die Zahlen für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht, die beim Umsatz über unseren und den Konsensschätzungen lagen, während das adj. EBITDA knapp unterhalb unserer und der Konsensschätzungen ausfiel.



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Mit 527,6 Mio. EUR lag der Umsatz in Q1/26 um 8,9% über dem Vorjahresniveau und damit über unserer sowie der Markterwartung. Das Wachstum war erfreulich breit aufgestellt: Alle drei operativen Geschäftsbereiche verzeichneten ein Plus im hohen einstelligen Prozentbereich. Nach einer ebenfalls starken Entwicklung in H2/25 wuchs der Bereich Arzneimittelversorgung (PS) um 9,0% auf 424,3 Mio. EUR. Die Segmente Patientenindividuelle Therapien (PST: +8,4% auf 60,4 Mio. EUR) und International Business (IB: +8,7% auf 43,0 Mio. EUR) entwickelten sich ebenfalls positiv. Neben der verhaltenen Vorjahresbasis im Bereich Arzneimittelversorgung (Q1/25: -2,9% yoy) unterstreicht die gute Umsatzentwicklung die strukturelle Stärke des Geschäftsmodells im Bereich Specialty Pharma und bestätigt unsere positive Einschätzung der Marktpositionierung des Unternehmens.



Das adj. EBITDA ging im ersten Quartal um 7,9% auf 21,2 Mio. EUR zurück, was einem Margenrückgang von 80 Basispunkten auf 4,0% entspricht. Dieser Rückgang ist nach unserer Einschätzung überwiegend temporärer Natur und auf drei Faktoren zurückzuführen. Erstens auf marktbedingte Preisrückgänge in einzelnen Produktsegmenten sowie Verschiebungen im Produktmix, die im Segment Arzneimittelversorgung das Ergebniswachstum trotz starker Umsatzentwicklung auf lediglich 2,8% dämpften, Zweitens auf operative Einmalkosten, insbesondere im Zusammenhang mit Veränderungen im Vorstand. Drittens auf einen Basiseffekt aus dem Vorjahreszeitraum, der durch einen Einmalertrag aus dem Verkauf einer Apotheke in den Niederlanden verzerrt war. Bereinigt um diesen Basiseffekt fällt der Ergebnisrückgang entsprechend moderater aus. Medios hat darüber hinaus Maßnahmen eingeleitet, darunter den gezielten Ausbau margenstärkerer Produktsegmente sowie ein Programm zur Operational Excellence mit strukturiertem Kostenmanagement in den Segmenten IB und PST.



Positiv hervorzuheben ist die deutliche Verbesserung des operativen Cashflows, der sich mit 12,5 Mio. EUR deutlich verbessert hat (Q1/25: 3,6 Mio. EUR). Dieser Anstieg ist auf Fortschritte im Working Capital Management zurückzuführen und signalisiert, dass das Unternehmen trotz des margenseitigen Gegenwinds seine Liquiditätsbasis gezielt stärkt.



Fazit: Die Prognose für das Gesamtjahr wurde im Rahmen der Berichterstattung bestätigt, die wir weiterhin als plausibel erachten. Zudem erwartet das Unternehmen aus den aktuellen Gesundheitsreformen in Deutschland und Europa keine spürbar negativen Auswirkungen auf das operative Geschäft. Vor diesem Hintergrund bewerten wir das derzeitige Kursniveau (EV/EBITDA 2026e: 4,4x) weiterhin als attraktiv und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 24,00 EUR.







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