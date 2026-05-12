Baden-Baden (ots) -Musik- und Unterhaltungsshow im Ersten mit Gastgeber Stefan Mross / mehr als 130 Künstler:innen in 13 Sendungen live aus Rust"Immer wieder sonntags" startet in die Saison 2026. Das Erste sendet die Musik- und Unterhaltungsshow des Südwestrundfunks (SWR) live vom 31. Mai an sonntags um 10 Uhr. Sie ist auch in der ARD Mediathek abrufbar. Geplant sind in diesem Sommer 13 Live-Ausgaben. "Immer wieder sonntags" mit Moderator Stefan Mross verspricht emotionale Momente und gute Laune, Musik, Spaß, Stimmung und Unterhaltung. Die große Final-Show ist für den 6. September geplant, am 13. September folgt ein Best-of mit den Höhepunkten der diesjährigen Staffel. "Immer wieder sonntags" wird live aus dem Europa-Park Erlebnis-Resort in Rust übertragen. Es ist die letzte Saison von "Immer wieder sonntags". Von 2027 an wird es die Sendung nicht mehr geben.Auftakt mit Beatrice Egli, Andy Borg und vielen anderenMehr als 130 Künstler:innen werden in diesem Jahr auftreten. Zur ersten Sendung in diesem Jahr am 31. Mai werden unter anderem Beatrice Egli, Alexandra Hofmann, Andy Borg, Linda Hesse, Michael Holm, Ramon Roselly, Ronja Forcher und die Nockis erwartet. Hinzu kommt Willly Pichay, der Sieger der Sommerhitparade im vergangenen Jahr.Großes Staraufgebot in 13 Live-ShowsIn den weiteren Ausgaben sind unter anderem Christin Stark, Tim Peters, Olaf der Flipper, Stefanie Hertel, Die Amigos, Ross Antony, Vanessa Mai, Nicole, voXXclub, die Kastelruther Spatzen, die Höhner, Eloy de Jong und Ella Endlich dabei.Sommerhitparade und "rotes Mikrofon"Zudem werden sich in diesem Jahr wieder 13 Kandidat:innen der Sommerhitparade stellen. In jeder Sendung treten zwei von ihnen innerhalb des Wettbewerbs gegeneinander an. Die Reihenfolge wird ausgelost. Das Fernsehpublikum entscheidet nach dem Auftritt per Televoting, wer weiterkommt und in der folgenden Sendung gegen die nächste Herausforderin oder den nächsten Herausforderer antritt. Auch den Jüngsten wird wieder eine Bühne geboten: Junge Talente im Kindesalter stellen in jeder Folge ihr Können am "roten Mikrofon" unter Beweis. Mit dabei sein bei "Immer wieder sonntags" wird auch in diesem Jahr Holzwurm Willi.Ronja Forcher ist als Reporterin im EinsatzSängerin und Schauspielerin Ronja Forcher ist auch in diesem Jahr von Beginn an dabei. Als Reporterin besucht sie Menschen, die etwas Besonderes geleistet haben und die hierfür ein Dankeschön verdient haben. Der Gastgeber der Show Stefan Mross wird sich in der "Immer wieder sonntags"-Arena unterschiedlichen Herausforderungen stellen und hat für sein Publikum in jeder Sendung eine Reihe von Überraschungen parat, zum Beispiel ein Song-Dating."Gerichte mit Geschichte" und viel MusikMusik steht bei "Immer wieder sonntags" im Mittelpunkt. Einige der Prominenten sind zusätzlich unter dem Motto "Gerichte mit Geschichte" in der "Starküche" und bereiten dort vor den Augen des Publikums ein Gericht zu, das für sie mit einer persönlichen Geschichte verbunden ist.Live aus der "Immer wieder sonntags"-Arena in RustDer federführende SWR und die ARD haben gemeinsam entschieden, aus finanziellen und strategischen Gründen das Format ab 2027 nicht weiterzuführen. Zum Abschied ist am Sonntag, 6. September 2026 eine große Final-Show geplant. Deren Programm steht im Detail noch nicht fest. "Immer wieder sonntags" im Ersten ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit Kimmig Entertainment.Sendehinweis:"Immer wieder sonntags", ab 31. Mai 2026 sonntags, 10 Uhr im Ersten sowie abrufbar in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/immer-wieder-sonntags/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yOTExODQ)Informationen und ein Foto unter: http://swr.li/immer-wieder-sonntags-2026Fotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6274031