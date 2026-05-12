Unternehmen treiben die Elektrifizierung ihrer Fuhrparks voran, stoßen aber zunehmend an strukturelle Grenzen. Katharina Schmidt, Head of Consulting, Arval Mobility Observatory, Energy Transition & Mitglied der Geschäftsleitung Arval Deutschland, erklärt, warum Ladeinfrastruktur zum Engpass wird und weshalb Mobilität heute strategisch gesteuert werden muss. Die Transformation von Unternehmensflotten ist in vollem Gange und gewinnt weiter an Dynamik: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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