Rund um die Frage, ob neu errichtete private Ladepunkte ab dem 1. Januar 2027 verpflichtend bidirektionales Laden unterstützen müssen, herrscht derzeit erhebliche Unsicherheit in der Branche. Der Bundesverband Neue Mobilität (BNM) hat nun beim Gesetzgeber nachgehört - und klärt auf. In der Ladeinfrastruktur-Branche wird aktuell viel diskutiert, was die technische Norm EN ISO 15118-20:2022 exakt für Auswirkungen entfaltet. Die Umsetzung dieses Kommunikations-Standards ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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