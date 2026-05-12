© Foto: Vladimir Borovic - Adobe StockBristol Myers Squibb und Hengrui Pharma schmieden eine milliardenschwere Allianz. Anleger hoffen auf neue Blockbuster-Medikamente.Bristol Myers Squibb (BMS) und Hengrui Pharma bündeln ihre Kräfte in einem milliardenschweren Forschungsdeal. Beide Unternehmen wollen gemeinsam 13 frühe Entwicklungsprogramme aus den Bereichen Onkologie, Hämatologie und Immunologie vorantreiben. Ziel ist es, neue Medikamente schneller auf den Markt zu bringen. Die Vereinbarung umfasst vier Krebs- und Blutkrebsprogramme von Hengrui, vier Immunologie-Projekte von Bristol Myers Squibb sowie fünf weitere Wirkstoffkandidaten, die gemeinsam entdeckt und entwickelt werden sollen. Dabei setzen die Partner auf Hengruis …Den vollständigen Artikel lesen
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