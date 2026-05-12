Vier Tanium-Lösungen werden nach strenger Bewertung in den NIAPC der NATO aufgenommen

Tanium, ein führender Anbieter im Bereich der autonomen IT, gab heute bekannt, dass vier seiner Lösungen offiziell in den NATO-Produktkatalog für Informationssicherheit (NATO Information Assurance Product Catalogue, NIAPC) aufgenommen wurden. Dies bestätigt, dass die Fähigkeiten von Tanium den Erwartungen der NATO an sichere, resiliente Technologien entsprechen, die die komplexen Anforderungen moderner Verteidigungsumgebungen gerecht werden. NATO-Organisationen, die Technologie bewerten, gibt dies zusätzliche Sicherheit, dass die Lösungen für komplexe Missionen zuverlässig und über einen zentralisierten, vertrauenswürdigen Katalog verfügbar sind.

Anhand des NIAPC können NATO-Mitgliedsstaaten und verbündete Stellen schnell Technologien finden, die die Einsatzbereitschaft unterstützen und sich nahtlos in Verteidigungsökosystemen integrieren lassen. Diese Ebene der NIAPC-Validierung signalisiert, dass die Lösungen Teams dabei unterstützen können, risikoreichen betrieblichen Anforderungen sicher zu begegnen.

"Die Anerkennung im Rahmen des NIAPC beweist das Vertrauen der NATO in Technologien, die komplexe, risikoreiche Missionen unterstützen können, und wir sind stolz, das unsere Plattform diese Erwartungen erfüllt", sagte Dan Streetman, Chief Executive Officer bei Tanium. "Anhand des Katalogs wissen NATO-Organisationen schnell, welche Lösungen sich für eine sichere Bereitstellung in der Praxis eignen, und diese Bestätigung verstärkt den Wert, den die autonome IT-Plattform von Tanium für Verteidigungsteams hat. Mit einheitlichen IT-Operationen und Sicherheit, die auf Echtzeitdaten von unserer Plattform basiert, sind Einsatzleiter besser aufgestellt, um Entscheidungen voranzutreiben, Kosten zu sparen und ihre Sicherheits- und Betriebsresilienz zu stärken."

Der NIAPC gibt NATO-Mitgliedstaaten sowie zivilen und militärischen Stellen der NATO einen umfangreichen Katalog von Informationssicherheitsprodukten, die streng geprüft wurden und bereits eigesetzt werden oder bereitgestellt werden können, um die strengen Betriebsanforderungen der NATO zu erfüllen.

Tanium ist mit vier Lösungen im NIAPC vertreten, die jeweils vom NATO-Zentrum für Cybersicherheit getestet wurden:

Tanium Core Plus Tanium Core bildet die Grundlage der autonomen IT-Plattform von Tanium und ermöglicht mittels KI und Echtzeit-Endpunkt-Intelligenz schnellere und agilere Entscheidungen. Tanium Core Plus erweitert Tanium Core Standard durch Peer-Benchmarking für Risiko- und Betriebskennzahlen, Zertifikatmanagement sowie kontrollierten und sicheren zeitlich sowie funktional begrenzten Remote-Zugriff auf Endpunkte.

Tanium Endpoint Management Plus Tanium Endpoint Management ist autonom, integriert und umfangreich. Es spart Kosten und reduziert die Komplexität, indem IT-Operationen in verschiedenen Umgebungen vereinheitlicht werden. Tanium Endpoint Management Plus erweitert Tanium Endpoint Management Standard durch automatisierte Bare-Metal-Bereitstellung von Endgeräten, automatisierte Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien und Mitarbeiterbindung durch positive Erfahrungen, alles über eine zentrale Plattform.

Tanium Security Operations: Tanium Security Operations ermöglicht eine proaktive Bedrohungssuche anhand von Echtzeit-Endpunkt-Intelligenz, aufbewahrten Nachweisen, erweiterbaren Analysen, unternehmensweiter Eingrenzung des Bedrohungsszenarios, digitaler Forensik und verwalteten, automatisierten Abhilfemaßnahmen. Über eine einzige Plattform können Teams schnell und in großem Maßstab Risiken frühzeitig überprüfen, entschieden handeln und Bedrohungen begegnen und sie eliminieren, bevor sie zu Sicherheitsverletzungen werden. (Ehemals Tanium Incident Response)

Tanium Exposure Management Plus: Bietet einen umfassenden Überblick über die Angriffsfläche eines Unternehmens über alle Endpunkte hinweg. Mit der Lösung können CISOs und ihre Teams Risiken effektiv und in großem Maßstab verwalten, von großen globalen Umgebungen bis hin zu regionalen Einheiten. Tanium erfasst Echtzeitdaten zur Exposition, einschließlich Schwachstellen, Risiken der Compliance-Konfiguration und sensiblen Daten, aus Millionen von Ressourcen und vereinheitlicht die Identifizierung, Priorisierung und Überprüfung von Risiken in einer zentralen Plattform, mit der Möglichkeit, eine umfassende Software-Stückliste (SBOM) zur Laufzeit zu erstellen. (Ehemals Tanium Risk Compliance)

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Über Tanium

Tanium ist das Unternehmen für autonome IT. Angetrieben von KI und Echtzeit-Endpunkt-Intelligenz ermöglicht es Tanium Autonomous IT den IT- und Sicherheitsteams, ihre Unternehmen unaufhaltsam zu machen. Tanium Atlas, das autonome Betriebssystem des Unternehmens, gibt einem einzelnen IT- oder Sicherheitsverantwortlichen die Daten, die Orientierung und die Reichweite, um das zu leisten, wofür früher ein ganzes Team erforderlich war.

Das Unternehmen wird im ersten 2026 Gartner Magic Quadrant for Endpoint Management Tools als Leader gelistet, ebenso wie im IDC MarketScape: Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Device Management 2025-2026 Vendor Assessment.

Viele der weltweit führenden Unternehmen vertrauen auf die einheitliche Plattform von Tanium für Endpunktmanagement und -sicherheit, um schneller innovativ zu sein, widerstandsfähig zu bleiben und ihr Geschäft zuverlässig und in großem Maßstab voranzutreiben.

Um zu erfahren, wie Tanium autonome IT für unaufhaltsames Geschäft liefert, besuchen Sie www.tanium.com und LinkedIn.

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