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Dow Jones News
12.05.2026 15:57 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 13. Mai (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 13. Mai (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 14:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 
*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 
*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK) 
  07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1Q 
  07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1Q (11:30 PK) 
  07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1H 
  07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1Q (14:00 Earnings-Call) 
*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 PK) 
*** 07:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis (08:30 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 1Q 
  07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 
  07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 1Q 
  08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1Q 
  08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q 
  08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 9M 
  08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise April 
*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q 
  09:00 NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1Q 
  09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Jahresergebnis 
*** 10:00 DE/Aixtron SE, HV 
*** 10:00 DE/Aumovio SE, HV 
*** 10:00 DE/BMW AG, HV 
*** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV 
*** 10:00 DE/Deutz AG, HV 
*** 10:00 DE/Freenet AG, HV 
*** 10:00 DE/Heidelberg Materials AG, HV 
  10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV 
  10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV 
  10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt Mai 
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q 
     Eurozone 
     PROGNOSE:     +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj 
     1. Veröff.:    +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj 
     zuvor: 4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion März 
     Eurozone 
     PROGNOSE:     +0,1% gg Vm/-2,7% gg Vj 
     zuvor:      +0,4% gg Vm/-0,6% gg Vj 
  11:00 EU/Beschäftigung 1Q 
  11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis und Ergebnis 1Q 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise April 
     PROGNOSE:     +0,5% gg Vm 
     zuvor:      +0,5% gg Vm 
     Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) 
     PROGNOSE:     +0,4% gg Vm 
     zuvor:      +0,1% gg Vm 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
*** 17:00 DE/SAP SE, Analystenkonferenz bei Hausmesse Sapphire 
  17:00 US/Fed-Boston-Präsidentin Collins, Rede im Boston Economic Club 
  19:00 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari, Rede bei Event der 
     St. Paul Area Chamber 
*** 21:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei CER Dinner 
*** 21:15 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Verleihung des 
     Karlspreises an Mario Draghi 
*** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q 
 
    - DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1Q 
    - DE/Init innovation in traffic systems SE, Ergebnis 1Q 
    - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

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May 12, 2026 09:21 ET (13:21 GMT)

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