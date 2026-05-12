DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 13. Mai (vorläufige Fassung)
=== *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 14:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK) 07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1Q (11:30 PK) 07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1H 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1Q (14:00 Earnings-Call) *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 PK) *** 07:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis (08:30 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 1Q 07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q *** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 1Q 08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1Q 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 9M 08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise April *** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q 09:00 NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1Q 09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Jahresergebnis *** 10:00 DE/Aixtron SE, HV *** 10:00 DE/Aumovio SE, HV *** 10:00 DE/BMW AG, HV *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV *** 10:00 DE/Deutz AG, HV *** 10:00 DE/Freenet AG, HV *** 10:00 DE/Heidelberg Materials AG, HV 10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV 10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt Mai *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj 1. Veröff.: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj zuvor: 4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj *** 11:00 EU/Industrieproduktion März Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/-0,6% gg Vj 11:00 EU/Beschäftigung 1Q 11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis und Ergebnis 1Q 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR *** 14:30 US/Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 17:00 DE/SAP SE, Analystenkonferenz bei Hausmesse Sapphire 17:00 US/Fed-Boston-Präsidentin Collins, Rede im Boston Economic Club 19:00 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari, Rede bei Event der St. Paul Area Chamber *** 21:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei CER Dinner *** 21:15 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Verleihung des Karlspreises an Mario Draghi *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q - DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1Q - DE/Init innovation in traffic systems SE, Ergebnis 1Q - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt ===
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