Berlin (ots) -Die Heimatschutzdivision übt mit VIGILANT ROLAND I erstmals die Funktionsfähigkeit der Drehscheibe Deutschland. Im Zeitraum 4. bis 22. Mai findet die Übung an mehreren Standorten in Bayern, Hessen und Niedersachsen statt. Am Mittwoch, den 20. Mai 2026, sichern Heimatschützer die Bahnentladung von Kettenfahrzeugen der Panzergrenadierbrigade 37 auf dem Truppenübungsplatz Bergen (Niedersachsen).Die Sicherstellung des Aufmarsches der Bundeswehr und ihrer NATO-Verbündeten im Rahmen der Drehscheibe Deutschland ist eine Kernaufgabe der im vergangenen Jahr aufgestellten Heimatschutzdivision. Dazu sichert sie in Deutschland im Spannungs- und Verteidigungsfall verteidigungswichtige Infrastruktur wie Häfen, Flughäfen, Brücken, Bahnlinien, Energieanlagen und vieles mehr.An VIGILANT ROLAND I sind mehr als 600 Soldatinnen und Soldaten der Heimatschutzdivision beteiligt. Rund 250 stammen aus den Heimatschutzregiment 3 (Nienburg), rund 200 aus dem Heimatschutzregiment 5 (Ohrdruf), rund 80 aus dem Heimatschutzregiment 4 (Alt Duvenstedt), rund 50 aus dem Heimatschutzregiment 1 (Roth) sowie 40 aus dem Stab der Heimatschutzdivision (Berlin). Der Großteil der Soldatinnen und Soldaten sind Reservedienstleistende.Die Heimatschutzdivision lädt Medienvertretende herzlich dazu ein, die Übung VIGILANT ROLAND I am 20. Mai zu begleiten. Sie erhalten vor Ort einen unmittelbaren Eindruck in die Kernaufgabe des Heimatschutzes. Es besteht die Möglichkeit zu Gesprächen mit Reservistinnen und Reservisten der Heimatschutzdivision.Bitte akkreditieren Sie sich bis Dienstag, den 19. Mai 2026, 12:00 Uhr, mit dem beiliegenden Anmeldeformular bei der Pressestelle der Heimatschutzdivision.Termin: Mittwoch, 20. Mai 2026, 08:30 UhrAdresse:Verladerampe BergenMahnmal der VerladerampeL298, 29303 BergenAnsprechpartner und Akkreditierung:HeimatschutzdivisionOberstleutnant Björn LenzTelefon: +49 (0) 30 4981-1918E-Mail: HSchDivPressestelle@bundeswehr.orgAnmeldung:Erforderlich mit beiliegendem Akkreditierungsformularbis Dienstag, 19. Mai 2026, 12:00 UhrAblauf:bis 08:30 Uhr - Eintreffen der Medienvertretenden am Mahnmal der Verladerampeanschl. - Akkreditierung sowie Transfer zum Veranstaltungsort08:45 bis 11:00 Uhr - Pressetermin: Sicherung der Bahnentladung sowie des Bereitstellungsraumes mit anschließendem Gespräch mit Beteiligten.11:00 Uhr - Ende des Pressetermins.Hinweis für die Medien:- Ohne vorherige Akkreditierung ist kein Zugang zur Veranstaltung möglich.- Eine Anmeldung/Akkreditierung bedeutet keine Zusage.- Wir bestätigen Ihnen die Teilnahmemöglichkeit.- Bitte tragen Sie festes Schuhwerk und witterungsbeständige Kleidung.Pressekontakt:HeimatschutzdivisionTelefon: +49 (0) 30 4981-1918E-Mail: HSchDivPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/6274072