Die Ergebnisse von Singulus für das Geschäftsjahr 2025 bestätigen einen schweren Rückschlag, der durch Projektverzögerungen, verschobene Abnahmen und eine schwache Auftragsumwandlung bedingt ist. Allerdings liefert das erste Quartal 2026 die ersten glaubwürdigen Anzeichen einer operativen Erholung. Der Auftragseingang hat stark beschleunigt, die Umsätze und Margen haben sich erholt, und die neue strategische Solarpartnerschaft zeigt nun greifbare Geschäftsdynamik. Während die Liquiditäts- und Ausführungsrisiken weiterhin erheblich sind, verringern die Refinanzierung und das uneingeschränkte Prüfungsurteil die kurzfristige finanzielle Unsicherheit, wobei der Auftragsbestand die Sichtbarkeit für den Rest des Jahres verbessert. Mit erwarteten Folgeaufträgen und einer konservativen Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nach dem starken Start erhöhen wir unser Kursziel auf 6,00 EUR von zuvor 4,20 EUR und stufen die Aktie von HOLD auf Speculative BUY hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/singulus-technologies-ag
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