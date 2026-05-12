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Dow Jones News
12.05.2026 16:15 Uhr
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MÄRKTE USA/Leichter - US-Inflationsdaten im erwarteten Rahmen

DJ MÄRKTE USA/Leichter - US-Inflationsdaten im erwarteten Rahmen

DOW JONES--Mit moderaten Abgaben ist die Wall Street am Dienstag in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index fällt kurz nach der Eröffnung um 0,2 Prozent auf 49.607 Punkte. Der S&P-500 büßt 0,4 Prozent und für den Nasdaq-Composite geht es um 0,7 Prozent nach unten.

Der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran wirkt brüchig, die Anzeichen mehren sich, dass sich der Nahost-Konflikt und damit die Sperrung der Straße von Hormus hinzieht. US-Präsident Donald Trump sagte am Montag, der Waffenstillstand werde "künstlich am Leben erhalten" und er werde nicht von seiner Forderung abrücken, dass der Iran sein Atomprogramm aufgibt. Der Iran ist im Gegenzug bereit, "eine wohlverdiente Antwort auf jede Aggression zu geben." Die wieder zunehmende Unsicherheit zeigt sich in weiter steigenden Ölpreisen. Ein Fass der Sorte Brent verteuert sich um 3,3 Prozent auf 107,65 Dollar.

Keinen größeren Impuls setzen dagegen die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten. Der Inflationsdruck in den USA hat sich im April verstärkt, primär getrieben durch die kriegsbedingt gestiegenen Energiekosten infolge des Konflikts mit dem Iran. So stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lagen um 3,8 (Vormonat: 3,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Damit wurden die Erwartungen genau erfüllt.

Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,4 Prozent auf Monats- und um 2,8 (Vormonat: 2,6) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 2,7 Prozent erwartet. Da die US-Notenbank ein Niveau von 2 Prozent anstrebt, dürfte die hohe Inflationsrate wieder Sorgen vor Zinserhöhungen anheizen, heißt es.

Die Realeinkommen in den USA sind im April gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent gesunken. Im Vormonat wurde noch ein Rückgang um 0,9 Prozent verzeichnet.

Für den Dollar geht es nach oben, der Euro fällt auf 1,1740 Dollar. Die US-Währung dürfte dabei auch wieder Zulauf als sicherer Hafen erfahren. Die Inflationsdaten geben dem Markt keinen Impuls. Dies gilt auch für den US-Anleihemarkt, wo die Renditen nach dem Anstieg am Vortag erneut kräftig zulegen. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 4,0 Basispunkte auf 4,45 Prozent. Auch der Goldpreis zeigt keine größere Reaktion auf die Daten. Die Feinunze reduziert sich um 1,0 Prozent auf 4.687 Dollar. Teilnehmer verweisen hier auf den stärkeren Dollar.

Ebay lehnt Übernahme durch Gamestop ab

Ebay will sich nicht von Gamestop übernehmen lassen. Wie der Betreiber des gleichnamigen Online-Marktplatzes mitteilte, hat das Board die Offerte im Volumen von 56 Milliarden US-Dollar abgelehnt. Weiter hieß es, der Konzern sei zuversichtlich, dass sein derzeitiges Managementteam gut aufgestellt sei, um das Geschäft weiterhin zu führen und das Wachstum voranzutreiben. Die Ebay-Aktie verliert 1,3 Prozent, Gamestop fallen um 2,6 Prozent.

Die Papiere von Hims & Hers knicken um 11,9 Prozent ein. Die Telemedizin-Plattform hat mit dem Quartalsergebnis die Erwartungen klar verfehlt. Zudem wurde mitgeteilt, dass die Umstrukturierung der Angebote zur Gewichtsreduktion die Kosten in die Höhe getrieben hat.

Bristol Myers steigen um 0,8 Prozent. Der US-Pharmakonzern hat eine strategische Partnerschaft und ein Lizenzabkommen mit dem chinesischen Arzneimittelhersteller Hengrui Pharmaceuticals geschlossen. Das Geschäft könnte mehr als 15 Milliarden Dollar wert sein. Die Unternehmen kündigten eine Zusammenarbeit an, um 13 in einem frühen Stadium befindliche Medikamentenprogramme voranzutreiben. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      49.607,20  -0,2   -97,27    49.704,47 
S&P-500     7.383,77  -0,4   -29,07    7.412,84 
NASDAQ Comp  26.088,58  -0,7  -185,55    26.274,13 
NASDAQ 100   29.058,58  -0,9  -262,08    29.320,66 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       4,00 +0,05    4,00      3,96 
5 Jahre       4,12 +0,05    4,12      4,08 
10 Jahre      4,45 +0,04    4,45      4,41 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:01 
EUR/USD      1,1740  -0,4  -0,0042     1,1782   1,1780 
EUR/JPY      185,01  -0,1  -0,2400     185,25  184,9600 
EUR/CHF      0,9172  +0,1   0,0006     0,9166   0,9154 
EUR/GBP      0,8678  +0,3   0,0024     0,8654   0,8634 
USD/JPY      157,56  +0,3   0,4000     157,16  157,0000 
GBP/USD      1,3529  -0,6  -0,0078     1,3607   1,3638 
USD/CNY      6,792  -0,0  -0,0028     6,7948   6,7948 
USD/CNH      6,7911  0,0   0,0000     6,7911   6,7908 
AUS/USD      0,7226  -0,3  -0,0021     0,7247   0,7252 
Bitcoin/USD  80.676,17  -1,4 -1.127,00    81.803,17 80.857,28 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     101,69  +3,7    3,62      98,07 
Brent/ICE     107,65  +3,3    3,44     104,21 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.687,04  -1,0   -47,05    4.734,09 
Silber       84,63  -1,7   -1,46      86,09 
Platin     2.109,60  -1,0   -21,78    2.131,38 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

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May 12, 2026 09:40 ET (13:40 GMT)

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