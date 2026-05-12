Mainz (ots) -
Woche 20/26
Do., 14.5.
0.20 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
Bitte Ergänzung beachten:
Polizei: Mehr Härte, mehr Sicherheit?
Woche 26/26
Sa., 20.6.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 22.00 Uhr beachten:
22.00 sportstudio live - FIFA WM 2026
Deutschland - Elfenbeinküste
Vorrunde Gruppe E
0.00 sportstudio live - FIFA WM 2026
Highlights, Analysen, Interviews
0.35 Kapitän Kimmich (HD/UT)
Film von Jan Mendelin
Deutschland 2026
Im Streaming: 9. Juni 2026, 10.00 Uhr bis 8. Juni 2028
1.50 sportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 1.45)
Ecuador - Curacao
Vorrunde Gruppe E
4.10 Alibi.com 2 (VPS 4.05)
5.30
(Die Wiederholung "einfach Mensch" verschiebt sich auf So., 21.6.2026, 5.30 Uhr.
"heute Xpress" um 0.50 Uhr und "Mission Sommermärchen" entfallen.)
So., 21.6.
Bitte Beginnzeitänderung ab 5.30 Uhrbeachten:
5.30 einfach Mensch (VPS 5.25)
(vom Vortag)
5.45 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 5.40)
(Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6274077
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Do., 14.5.
0.20 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
Bitte Ergänzung beachten:
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Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 22.00 Uhr beachten:
22.00 sportstudio live - FIFA WM 2026
Deutschland - Elfenbeinküste
Vorrunde Gruppe E
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Film von Jan Mendelin
Deutschland 2026
Im Streaming: 9. Juni 2026, 10.00 Uhr bis 8. Juni 2028
1.50 sportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 1.45)
Ecuador - Curacao
Vorrunde Gruppe E
4.10 Alibi.com 2 (VPS 4.05)
5.30
(Die Wiederholung "einfach Mensch" verschiebt sich auf So., 21.6.2026, 5.30 Uhr.
"heute Xpress" um 0.50 Uhr und "Mission Sommermärchen" entfallen.)
So., 21.6.
Bitte Beginnzeitänderung ab 5.30 Uhrbeachten:
5.30 einfach Mensch (VPS 5.25)
(vom Vortag)
5.45 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 5.40)
(Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen.)
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6274077
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