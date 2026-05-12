Köln (ots) -"Hard Times, Soft Power - Europas Rolle in der Weltunordnung" - unter diesem Motto steht das hochkarätig besetzte 28. Internationale WDR Europaforum. Es findet vom 18. bis 20. Mai 2026 zum dritten Mal unter anderem auf der Digital- und Gesellschaftskonferenz re:publica in Berlin statt, weitere Beiträge kommen aus Brüssel und Straßburg.Zugesagt haben neben anderen Bundeskanzlerin a. D. Angela Merkel, Außenminister a. D. Joschka Fischer, EU-Kommissar Maroš Šefcovic, Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan, Staatsministerin Serap Güler, Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour sowie aus der Wissenschaft Kai Ambos, Kiran Klaus Patel und Margarita Šešelgyt\u0117. Sie werden unter anderem zu diesen Fragen sprechen: Wie kann Europa in Zeiten harter Umbrüche seinen Wesenskern in der internationalen Druckkulisse behaupten? Wie kann die EU die europäischen Bürgerinnen und Bürger wieder hinter dem unabgeschlossenen Projekt einer geeinten, friedfertigen, leistungsfähigen und solidarischen Union versammeln?WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Die globale Ordnung verschiebt sich und Vertrautes gerät ins Wanken. Mit dem WDR Europaforum schaffen wir Raum für die Fragen, die jetzt wichtig sind: Ist der politische Westen nur noch Geschichte? Welche Weichen müssen gestellt werden? Und gibt es trotz allem Hoffnung? Dazu bringen wir internationale Stimmen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien zusammen - für mehr Perspektiven und einen offenen Dialog, jenseits des politischen Tagesgeschäfts." Vernau wird das WDR Europaforum gemeinsam mit Barbara Gessler, Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, und Judit Hercegfalvi, Leiterin des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland, am 18. Mai eröffnen.Die Tagesmoderation des WDR Europaforums übernimmt Sabine Scholt, Korrespondentin und Büroleiterin des ARD Morgenmagazins im Hauptstadtstudio Berlin. Weitere Gespräche führen Ellen Ehni (WDR-Chefredakteurin), Markus Preiß (Leiter ARD-Hauptstadtstudio) Tina Hassel (Leiterin ARD-Europastudio Brüssel), Eva Lindenau (Programmgeschäftsführerin phoenix), Christian Feld (Korrespondent ARD-Europastudio Brüssel), Isabel Schayani (Leiterin WDRforyou / Moderatorin Weltspiegel), Susan Link (Moderatorin ARD Morgenmagazin, Presseclub, Kölner Treff), Louis Klamroth (Moderator hart aber fair), Carolin Bredendiek (Moderatorin WDR 0630 - der News-Podcast) und Florian Gregorzyk (Moderator WDR 0630 - der News-Podcast).Das detaillierte Programm des Internationalen WDR Europaforums 2026 finden Sie hier: https://europaforum.wdr.de/forum-2026/programm-2026/Journalistinnen und Journalisten, die das WDR Europaforum für eine Berichterstattung vor Ort verfolgen wollen, können sich hier akkreditieren: https://re-publica.com/de/presseDas WDR Fernsehen überträgt die Veranstaltung an allen drei Tagen live. Zu sehen ist das WDR Europaforum auch im Livestream sowie in der ARD Mediathek; auf phoenix werden einzelne Teile des WDR Europaforums live übertragen, darunter das Interview mit Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel am 18.5. Eine Zusammenfassung der Veranstaltung wird einige Tage später auf phoenix ausgestrahlt. tagesschau24 sendet am 18.5. ab 21:30 Uhr das Interview mit Angela Merkel.Veranstaltet wird das WDR Europaforum vom Westdeutschen Rundfunk zusammen mit dem Österreichischen Rundfunk, dem Ereignis- und Dokumentationskanal phoenix, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament, das die Schirmherrschaft übernommen hat. Konzeption, Organisation und Durchführung der Veranstaltung liegen bei der WDR-Chefredaktion Politik und Zeitgeschehen. Die Redaktion haben Ferdos Forudastan (Leiterin WDR Europaforum, Chefredaktion Politik und Zeitgeschehen) und Heribert Roth (Redakteur WDR Programmgruppe Zeitgeschehen, Europa und Ausland).Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR Kommunikation0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6274075