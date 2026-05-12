Berlin (ots) -Pava Partners hat die Gründer und Gesellschafter der Synaptikon GmbH ("Synaptikon"), das Unternehmen hinter der Digitalen Gesundheitsanwendung NeuroNation MED und der Marke NeuroNation, bei einer strategischen Beteiligung der Schwabe Group ("Schwabe") beraten.Mit über 30 Millionen Nutzenden weltweit zählt Synaptikon zu den führenden Anbietern digitaler kognitiver Interventionen. Die App NeuroNation MED ist als Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) dauerhaft zugelassen und kann von Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen auf Rezept verordnet werden.Schwabe ist ein Unternehmensverbund, zu dem mehrere Unternehmen der Pharma- und Gesundheitsbranche gehören. Bei allen zugehörigen Firmen stehen Pflanzen als Ausgangsstoff für die Entwicklung von Arzneimitteln oder Gesundheitspräparaten im Mittelpunkt. Der Gesamtumsatz der Gruppe beträgt rund 950 Mio. Euro und sie beschäftigt heute rund 4.000 Mitarbeitende in aller Welt, davon rund 1.400 in Deutschland.Mit dem Einstieg erweitert Schwabe ihre Kompetenz im Bereich der digitalen Gesundheitslösungen. Die gemeinsame Vision reicht dabei über die Linderung von Symptomen hinaus. Langfristig sollen krankheitsmodifizierende Therapien von Mild Cognitive Impairment (MCI) und ähnlichen Indikationen entwickelt werden, die kognitive Trainingsansätze, Bewegung, Ernährung und pharmakologische Unterstützung kombinieren. Diese Therapie- und Präventionsansätze sollen über personalisierte, digitale Formate in einem ganzheitlichen Ansatz möglichst vielen Patienten weltweit zugänglich gemacht werden. Schätzungsweise 320 Millionen Menschen weltweit leben mit MCI, rund 95 Prozent von ihnen ohne Diagnose."Mit NeuroNation durften wir die erste App auf Rezept in Deutschland werden, und mit Neuronation MED haben wir eine Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) entwickelt, die sich gezielt an Menschen mit erworbenen oder neurodegenerativen leichten kognitiven Beeinträchtigungen sowie ihre behandelnden Ärzt:innen oder Psychotherapeut:innen richtet. Momentan wird NeuroNation MED bei rund 25 % der Patient:innen mit einer leichten kognitiven Störung (ICD-10 F06.7) eingesetzt. Ganz nach dem Motto 'digital vor ambulant vor stationär' ist unser Ziel, die erste ganzheitliche digitale Therapieplattform für die kognitive und mentale Gesundheit zu etablieren", sagt Jakob Futorjanski. Gemeinsam mit Rojahn Ahmadi betreiben die beiden Gründer und Geschäftsführer die Synaptikon.Die Synergie von Synaptikon und Schwabe kann einen entscheidenden Beitrag leisten, Aufklärung und Bewusstsein für MCI zu stärken. Die wissenschaftliche Tiefe, regulatorische Erfahrung und das jahrzehntelange Vertrauen von Schwabe, verbunden mit der Agilität, Nutzerzentriertheit und dem technologischen Know-how von Synaptikon, schaffen die Voraussetzungen, um diese Versorgungslücke in relevantem Maßstab zu verkleinern.Synaptikon über Pava Partners"Das Pava-Team war vor, während und nach dem Prozess stets top vorbereitet, konsistent und zielorientiert. Das ist unsere zweite und definitiv nicht die letzte Transaktion mit Kevin Kissner und seinem Team. Ich möchte mich im Namen aller Stakeholder bei Kevin und dem Team von Pava Partners bedanken. Durch ihre ausgezeichnete Marktexpertise, ihr exzellentes Netzwerk und ihre strukturierte Prozessführung haben wir, in einem sehr kompetitiven Prozess, mit der Schwabe Gruppe den idealen strategischen Partner für die nächste Wachstumsphase gefunden", sagt Jakob Futorjanski, Co-Founder & Geschäftsführer der Synaptikon.Pava Partners ist einer der führenden unabhängigen Berater für Tech-M&A, Debt Advisory und Equity Financing in Europa für wachstumsstarke KMUs mit über 25 Jahren globaler Erfahrung aus rund 500 Corporate-Finance-Transaktionen.Pressekontakt:Pava PartnersDr. Solveig Köbernicksolveig.koebernick@pava.euOriginal-Content von: Pava Partners Germany AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182142/6274081