© Foto: UnsplashHohe Ölpreise, eine abstürzende Rupie und Angst um die Devisenreserven treiben Indien zu drastischen Appellen. Gleichzeitig fließt plötzlich wieder frisches Momentum-Kapital in Silber.Die Sorge vor einer wachsenden Devisenkrise bringt Indien zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Premierminister Narendra Modi hat die Bevölkerung öffentlich dazu aufgerufen, mindestens ein Jahr lang kein Gold mehr zu kaufen. Hintergrund sind die stark gestiegenen Energiepreise infolge des Nahostkriegs sowie die zunehmende Belastung der indischen Devisenreserven. Indien zählt zu den größten Goldkäufern der Welt. Das Edelmetall gilt im Land traditionell als Wertspeicher und spielt kulturell eine zentrale Rolle. Doch …Den vollständigen Artikel lesen
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