Die BaFin sieht bei jedem siebten neuen Kredit für Wohnimmobilien ein erhöhtes Risiko. So sei der Anteil von gering besicherten Krediten im Neugeschäft vergleichsweise hoch mit einem höheren Verlustrisiko für Kreditgeber. Aufsichtliche Maßnahmen schließt BaFin-Präsident Mark Branson nicht aus. Für die Finanzaufsicht Bafin rangiert der Schutz von Verbrauchern gleichberechtigt neben der Sicherung der Stabilität der Finanzbranche, wie die Behörde in einer Pressemitteilung unterstreicht. "Die Aufsicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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