DER AKTIONÄR hat mit Nokia in diesem Jahr bereits zweimal ins Schwarze getroffen. Der im Februar empfohlene Call wurde bereits nach acht Wochen mit 300 Prozent Gewinn verkauft. Doch damit war die Story nicht auserzählt. Der anschließend empfohlene Schein liegt inzwischen ebenfalls schon wieder rund 160 Prozent im Plus. In Summe konnten Anleger, die beide Trades mitgemacht haben, ihr eingesetztes Kapital in nicht einmal drei Monaten verzehnfachen. Jetzt bekommt die Wachstumsfantasie schon wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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