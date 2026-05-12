Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Starker Verbraucherpreisindex löst an der Wall Street Angst aus!

Die US Börse startet heute deutlich schwächer in den Handelstag, nachdem die neuesten US-Inflationsdaten erneut über den Markterwartungen ausgefallen sind. Vor allem die Technologiewerte geraten unter Druck, während Anleger an der Börse USA ihre Zinserwartungen anpassen und Risikoanlagen reduzieren.

Die wichtigsten US-Indizes eröffneten klar im Minus. Besonders der Nasdaq verzeichnet die stärksten Verluste, da Technologieaktien besonders empfindlich auf steigende Anleiherenditen und länger hohe Zinsen reagieren. Die negative Stimmung an der US Börse zeigt sich derzeit marktbreit, da Investoren ihre Erwartungen zunehmend auf eine restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank Fed ausrichten.

Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im Jahresvergleich auf 3,8 - und erreichten damit den höchsten Stand seit Mai 2023. Auch die Kerninflation fiel stärker aus als prognostiziert. Die Daten führten unmittelbar zu steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen und belasteten die Stimmung an der Börse USA zusätzlich....

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