Düsseldorf (ots) -Eine Dusche dauert oft nur wenige Minuten, doch das Gefühl danach bleibt. Es ist die wohltuende Wärme, die dir vor einem wichtigen Termin den Rücken stärkt. Die Ruhe, die dich vor einem anspruchsvollen Tag erdet. Oder der Frische-Kick, der dir hilft, mit klarem Kopf neu durchzustarten.Für genau dieses Duscherlebnis brauchst du keine komplette Badrenovierung. Mit den cleveren Lösungen aus dem GROHE QuickFix Portfolio wird das Bad-Upgrade überraschend einfach. Alle GROHE QuickFix Produkte kommen mit dem praktischen 3-in-1 QuickTool zur Montage, verständlichen QuickGuides und hilfreichen Schritt-für-Schritt QuickVideos. Hier sind drei Tipps, wie du dir ein Duscherlebnis schaffst, das dich perfekt durch den Tag trägt.1. Komfort, auf den du dich blind verlassen kannstDas Herzstück deines neuen Setups ist das GROHE Vitalio Comfort 250 Duschsystem. Die großzügige Kopfbrause umhüllt dich mit einem sanften, gleichmäßigen Wasserstrahl. Dank der GROHE DreamSpray Technologie wird das Wasser dabei perfekt auf jede einzelne Düse verteilt und bietet ein rundum ausbalanciertes Gefühl auf der Haut. Und weil nichts einen entspannten Moment schneller ruiniert als plötzliche Temperaturschwankungen, sorgt GROHE TurboStat für Verlässlichkeit: Die Wassertemperatur bleibt vom ersten bis zum letzten Tropfen exakt so, wie du sie eingestellt hast.Für ein sicheres Gefühl im Familienbad blockiert GROHE SafeStop die Wassertemperatur zuverlässig bei 38 °C und verhindert so Verbrühungen auf der Haut. Wer möchte, kann mit SafeStop Plus ein zusätzliches Limit bei 43 °C setzen. Damit die Montage entspannt gelingt, liegt der GROHE QuickSpanner direkt bei. Dieses clevere Tool hilft bei der Installation von Thermostaten und Einhandmischern, beim Einstellen der Temperatur oder beim Tausch des Luftsprudlers. Das spart Zeit und Nerven. So bist du noch schneller bereit für deine erste Wohlfühldusche.2. Passe die Dusche an deinen Rhythmus anJeder Tag startet anders. Manchmal sehnst du dich nach sanfter Entspannung, mal brauchst du einen echten Energie-Boost. Die Kombination aus Kopf- und Handbrause gibt dir die Freiheit, zwischen einer wohltuenden Ganzkörperdusche und gezielter Erfrischung zu wählen. Die Vitalio Comfort 110 Handbrause bringt dafür gleich zwei Strahlarten mit: den beruhigenden Rain und den belebenden Jet Strahl. Der Wechsel funktioniert völlig intuitiv. Über den GROHE SmartTip auf der Rückseite des Duschkopfes wechselst du den Modus mit nur einer Handbewegung. So passt sich die Dusche immer genau deinem Tagesplan an.3. Mach dein Bad zur aufgeräumten RuhezoneZu einem echten Spa-Moment zu Hause gehören auch eine aufgeräumte Optik und eine ruhige Atmosphäre. Passende Accessoires aus der GROHE Start Cube Serie - wie der Bademantelhaken, der Handtuchhalter und der Duschkorb - halten alles Wichtige griffbereit und sorgen für ein klares, einheitliches Gesamtbild. Das Beste für alle DIY-Fans: Du entscheidest selbst, wie du montierst. Bohren oder lieber kleben? Beides ist möglich. Die Accessoires lassen sich klassisch verschrauben oder mit dem separat erhältlichen GROHE QuickGlue ganz einfach an die Wand kleben. So verleihst du deinem Badezimmer einen frischen Look und schonst gleichzeitig die Fliesen.Mit diesen Tipps verwandelst du dein Badezimmer in einen Ort, der Kraft und Ruhe für den Tag gibt.Medienkontakt:Sarah BagherzadeganLeader, Integrated Communications & Reputation Management, LIXIL EuropeE-Mail: media@grohe.comPRESSEBÜROmarkenzeichen GmbHBüro Düsseldorf - Cecilienallee 67, 40474 DüsseldorfTel. +49 211 9098048 20grohe@markenzeichen.dewww.markenzeichen.deOriginal-Content von: GROHE AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15261/6274085