Der globale Investitionsboom rund um KI, Energie und Infrastruktur sorgt weltweit für massive Kapitalströme. Die Folge: explosive Trends an den Börsen. Somit schoss dieses Experten-Depot allein innerhalb einer Woche von 601 auf 672 Prozent Gesamtperformance nach oben.Die milliardenschweren Investitionen in Rechenzentren, Stromnetze, Automatisierung und Industrietechnologie laufen unvermindert weiter. Genau daraus entstehen aktuell die stärksten Trends an den internationalen Börsen - sowohl in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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