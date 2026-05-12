Polestar preist das überarbeitete Duo aus Polestar 3 und Polestar 4 ein. In Deutschland ruft die Marke für das Oberklasse-SUV mit neuer 800-Volt-Technik nun mindestens 78.900 Euro auf. Das SUV-Coupé Polestar 4 steht mit neuer Modellbezeichnung ab 61.900 Euro in der Liste. Die Neuerungen bei beiden Fahrzeugen unterscheiden sich stark, was auch den auffälligen Preisunterschied erklärt. Der Polestar 3 erhält wie berichtet zum Modelljahr 2026 ein größeres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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