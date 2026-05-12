Die Förderung von Wasserstoff-Tankstellen durch den Freistaat Bayern weist eine ähnlich lückenhafte Bilanz auf wie die Energieeffizienz der Wasserstoff-Fahrzeuge selbst. Denn nun kommt raus: Nur ein Bruchteil der in den letzten Jahren bereitgestellten Fördergelder für H2-Tankstellen wurde auch wirklich genutzt. Der seit 2018 amtierende bayrische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gilt als großer Freund von Wasserstoff. Erst im November ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net