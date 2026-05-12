© Foto: Dall-EInstitutionelle Anleger stürzen sich wieder auf XRP-ETFs und stärken damit Ripples Rolle im Finanzsystem trotz schwankender XRP-Kurse.Die Nachfrage nach regulierten XRP-Anlageprodukten nimmt deutlich Fahrt auf. US-Spot-ETFs auf die Kryptowährung XRP verzeichneten am Montag Nettozuflüsse in Höhe von 25,8 Millionen US-Dollar. Nach Daten von SoSoValue entfiel der größte Anteil der Mittelzuflüsse auf den ETF XRPZ von Franklin Templeton, der 13,6 Millionen US-Dollar einsammelte. Der Bitwise XRP ETF verzeichnete Zuflüsse von 7,6 Millionen US-Dollar, während Grayscales GXRP weitere 4,6 Millionen US-Dollar anzog. Es handelt sich um den höchsten Tageszufluss seit dem 5. Januar, als XRP-ETFs zusammen …Den vollständigen Artikel lesen
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