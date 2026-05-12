Der Marineschiffbauer profitiert weiter vom europäischen Rüstungsboom und von hohen Verteidigungsausgaben. Im ersten Halbjahr per Ende März stieg der Umsatz um 10 % auf 1,17 Mrd. €. Das bereinigte EBIT legte um 14 % auf 60 Mio. € zu und übertraf damit den Konsens leicht. Treiber waren das U-Boot-Geschäft und Atlas Electronics. Unter dem Strich sank der Gewinn um 41 % auf 27 Mio. €. Belastend wirkten höhere Kosten für Forschung, Entwicklung und Vertrieb. Der Auftragsbestand erreichte mit 20,6 Mrd. € ein Rekordniveau. Das Neugeschäft ging zwar zurück, bleibt aber wegen der strukturell starken Nachfrage gut unterfüttert. Für 2025/26 erwartet TKMS weiter 2 bis 5 % Umsatzwachstum und eine bereinigte EBIT-Marge von mehr als 6 %. Bernstein Research bestätigte "Market-Perform" mit Kursziel 83 €.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 20.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
US-Arbeitsmarkt gewinnt Stabilität
BEIERSDORF: Wann kommt der Turnaround?
US-Aktie: Die unsichtbare Infrastruktur Amerikas
Quantencomputing: Drei Titel unter der Lupe
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