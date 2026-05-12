Ein US-Startup hat einem KI-Agenten die Leitung eines Cafés übertragen -Â mit bisher überschaubarem Erfolg. Vor allem mit den Bestellungen hat die KI so ihre Probleme. Das erinnert an ähnliche Experimente, die spektakulär scheiterten. Das kalifornische Startup Andon Labs hat sich Experimenten verschrieben, bei denen es testet, inwieweit KI-Agenten schon in der Lage sind, selbstständig Unternehmen zu führen. Bisher scheiterten diese teils spektakulär. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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