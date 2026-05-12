DAX Live Trading: So entsteht ein V-Reversal im Minutenchart

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In diesem DAX Live Trading analysieren wir die Marktlage vor der Xetra-Eröffnung und schauen uns an, warum der DAX trotz schwachem Start an einem wichtigen Unterstützungsbereich spannend wird. Im Fokus stehen die übergeordneten Zeiteinheiten, die aktuelle Aufwärtsstruktur und die Frage, ob der Markt den Trend fortsetzen oder in eine tiefere Korrektur übergehen wird.

Ein zentrales Thema ist das mögliche Turnaround-Tuesday-Szenario: Der DAX kommt mit Schwäche in den Handel, nähert sich aber einem Bereich, an dem eine Gegenbewegung entstehen kann. Wir erklären Schritt für Schritt, warum wir trotz kurzfristigem Abwärtstrend gedanklich nach Long-Setups suchen und wie ein mögliches V-Reversal erkannt werden kann.

Zusätzlich ordnen wir wichtige Einflussfaktoren wie die Schwäche der SAP-Aktie, die Gewichtung einzelner DAX-Werte und den Vergleich zu den US-Märkten ein. Auch die bevorstehenden US-Inflationsdaten spielen eine Rolle, da sie für zusätzliche Volatilität und mögliche Gewinnmitnahmen sorgen können.

Im Live-Teil zeigen wir, wie anspruchsvoll gutes Trade-Management in Echtzeit ist: Einstieg, Positionsaufbau, Stop-Management und Gewinnmitnahmen werden direkt am Chart erklärt. Das Webinar liefert damit nicht nur eine DAX-Analyse, sondern auch praxisnahe Einblicke in Entscheidungsfindung, Reversal-Trading und den Umgang mit Chancen und Risiken im kurzfristigen Handel.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird dann wieder zum DAX stattfinden. Melde Dich gern für den Mittwoch um 10.00 Uhr hierzu an:

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