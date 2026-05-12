Mitteilung der Singulus Technologies AG:

SINGULUS TECHNOLOGIES AG meldet Finanzkennzahlen für das Jahr 2025 sowie für das erste Quartal 2026

- Umsatz und Ergebnis in 2025 von zeitlichen Verschiebungen beeinflusst

- Neue Finanzstruktur legt Grundstein für Stabilität und Wachstum

- Positives erstes Quartal 2026

- Prognose für 2026 mit deutlichem Umsatzwachstum und positivem Ergebnis

Geschäftsjahr 2025 von Verzögerungen in Auftragsvergabe geprägtDie SINGULUS TECHNOLOGIES AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe von 48,3 Mio. € (Vorjahr: 75,9 Mio. €) bei einem EBIT von -11,7 Mio. € (Vorjahr: -0,7 Mio. €). Hintergrund waren über den Jahreswechsel hinaus anhaltende Verzögerungen bei der Vergabe von Aufträgen in den wichtigsten Segmenten Solar und Halbleiter. Der Auftragseingang belief sich im Berichtsjahr letztlich auf 33,4 Mio. € (Vorjahr: 77,2 Mio. €). Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2025 lag bei 62,5 Mio. € (Vorjahr: 77,4 Mio. €). Die Bruttomarge lag bei 29,0 % gegenüber 33,6 % im Vorjahr. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ...

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