Silber zieht an, Goldminen glänzen und der Mainstream bleibt skeptisch. Jan Willhöft zeigt, warum der Rohstoff-Bullenmarkt womöglich gerade erst Fahrt aufnimmt.Silber springt zeitweise über 85 US-Dollar. Goldminen bleiben stark und doch schaut der Finanzmainstream schon wieder woanders hin. Jan Willhöft, Partner von AXINO Capital, erklärt auf wallstreetONLINE TV, warum genau das für Anleger ein Fehler sein könnte. Im Zentrum steht die Frage, ob der Rohstoff- und Edelmetallmarkt erst am Anfang eines größeren Zyklus steht, während viele Investoren die Bewegung noch immer unterschätzen. Willhöft nimmt die skeptischen Einschätzungen von Morningstar zu Agnico Eagle und Kinross Gold auseinander …Den vollständigen Artikel lesen
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