Der Bundesrat hat am 08.05.2026 die private Altersvorsorgereform endgültig beschlossen. Das sieht nicht jeder positiv. Auf der Jahrestagung der aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung in Berlin wird befürchtet, dass die Reform der bAV sogar schaden könnte. Bei der privaten Altersvorsorge in Deutschland weht ab Januar 2027 ein frischer Wind, denn das Altersvorsorgedepot ist beschlossene Sache. Darin gibt es nun die Möglichkeit, auch ohne Garantien und ohne Versicherungsmantel am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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