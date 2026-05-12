Ethereum News: BNY Mellon bringt ETH-Custody nach Abu Dhabi, doch wer rechnet schon mit nur 112 Prozent?

Anzeige / Werbung

Ethereum eröffnete den Montag bei $2.369, dem höchsten Eröffnungskurs seit dem 27. April. Die grösste Ethereum News der Woche kam am 7. Mai als BNY Mellon mit $59 Billionen an verwaltetem Vermögen den Start von ETH-Custody in Abu Dhabis ADGM-Zone bekannt gab. ETH notiert bei rund $2.330 und liegt 53 Prozent unter dem Allzeithoch von $4.953 vom August 2025. Zurück zu diesem Hoch bedeutet 112 Prozent Anstieg über Quartale. Das Glamsterdam Upgrade zielt auf Juni 2026 und könnte den Layer-1-Durchsatz verdreifachen. Spot-ETH-ETFs beendeten im April eine fünf Monate lange Negativserie mit $356 Millionen Zuflüssen. Die Ethereum News zeigen dass institutionelle Infrastruktur im grossen Stil aufgebaut wird. Doch von $2.330 auf $4.953 ist ein Weg der in Quartalen gemessen wird. Dieser Artikel ordnet die Daten ein und fragt wo die schnellere Rechnung entsteht.

Ethereum News: BNY Mellon stärkt den institutionellen Fall während Glamsterdam die Skalierung verspricht

BNY Mellon wird zunächst Custody für Bitcoin und Ethereum anbieten und plant eine Erweiterung auf Stablecoins und tokenisierte Vermögenswerte, wie CoinGape berichtete. Die Bank arbeitet mit Finstreet Limited und ADI Foundation zusammen um eine regulierte Infrastruktur im Abu Dhabi Global Market aufzubauen. Mit einer Category-4-Lizenz der ADGM-Regulierungsbehörde wird BNY Mellon die erste amerikanische Grossbank die Krypto-Custody im Nahen Osten anbietet. Pensionsfonds und Vermögensverwalter erhalten damit einfacheren Zugang zu Ethereum. Die Nachricht bestätigt dass die institutionelle Infrastruktur für ETH bereits gebaut wird, eine Ethereum News die langfristige Halter bestätigt.

Das Glamsterdam Upgrade bringt laut MarketScreener die grösste architektonische Veränderung seit dem Merge, mit einer Erhöhung des Gas-Limits von 60 auf 200 Millionen und dem Ziel von 10.000 Transaktionen pro Sekunde. Enshrined Proposer-Builder Separation und Block-Level Access Lists ermöglichen parallele Transaktionsverarbeitung und könnten die Gas-Gebühren um 78 Prozent senken. Whale-Wallets akkumulierten laut Daten von MEXC über 140.000 ETH im Wert von rund $322 Millionen in nur 96 Stunden. Standard Chartered setzt ein Kursziel von $7.500 im bullischen Szenario, während Citi konservativer bei $3.175 bleibt. Die Spot-ETH-ETFs von BlackRock und Fidelity verzeichneten am 1. Mai allein $101 Millionen an Zuflüssen.

Selbst ein aggressiver Anstieg von $2.330 auf $4.500 entspricht einem 2x über Monate, ein starker Portfolio-Trade aber weit entfernt von der Art von Spanne die eine Jahresrendite in einem einzigen Moment verändert. BNY Mellons Custody bestätigt dass die institutionelle Infrastruktur aufgebaut wird, was den langfristigen Fall für Ethereum stärkt aber wenig für schnelle Kursbewegungen bei der aktuellen Marktkapitalisierung von $280 Milliarden tut. Genau deshalb rotiert Kapital das die Mathematik durchrechnet in kleinere Projekte bei denen ein einziges Listungsereignis liefert was Jahre an gestapelten Katalysatoren für die Ethereum News bedeuten. Diese Rotation ist die eigentliche Ethereum News unterhalb der Schlagzeilen.

Pepeto: Die Börse mit der schnelleren Mathematik die der Ethereum-Kurs nicht bieten kann

Während die Ethereum News institutionelle Geduld belohnen, suchen Trader die auf komprimierte Renditen setzen nach dem Punkt an dem ein einzelnes Ereignis den gesamten Abstand liefert. Diese Lücke zwischen Presale-Preis und Listungspreis ist der Raum in dem die grössten Multiplikatoren eines Zyklus entstehen, und keine Ethereum News kann diesen Abstand für einen $280-Milliarden-Coin reproduzieren.

Pepeto ist eine funktionierende Börse die auf kostenlosem Handel und geschütztem Kapital aufgebaut ist, was bedeutet dass jeder Halter auch die Werkzeuge besitzt die darüber entscheiden ob der nächste Schritt in Gewinnen oder in Bedauern endet. Swaps laufen kostenlos über Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Gas-Gebühren bei jedem Schritt, sodass Kapital vollständig ankommt statt auf dem Weg zu verbluten. Die Cross-Chain-Bridge transportiert Token zwischen Netzwerken ohne einen Cent zu nehmen.

Bevor ein Vertrag eine Wallet-Genehmigung erhält, liest der Live-Scanner seinen Code und markiert Drains, versteckte Mints oder riskante Berechtigungen auf den ersten Blick, die Art von Schutz die Trader die Positionen durch schlechte Genehmigungen verloren haben nie hatten.

Das Team gibt dem Projekt den Stammbaum der Presale-Überzeugung in echte Ergebnisse verwandelt. Der Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coins leitet den Aufbau, dieselbe Hand die einen Meme-Token vom Start auf $11 Milliarden gebracht hat.

Ein ehemaliger Binance-Manager leitet die Börsenarchitektur, sodass der Listungspfad von Personen beschritten wird die ihn zuvor gegangen sind. SolidProof hat jeden Vertrag geprüft und den Code verifiziert bevor ein Dollar in den Presale floss, sodass die Sicherheit von einer unabhängigen Firma bestätigt ist. Zum Preis von $0,0000001870 mit der Binance-Listung in Reichweite bleibt der Einstieg nur offen bis der Handel live geschaltet wird. Die Wallets die bei Shiba Inu und dem ursprünglichen Pepe zu lang gewartet haben bezahlten diese Verzögerung mit den grössten Gewinnen des Zyklus, und Pepeto befindet sich in diesem Zeitfenster.

Fazit

Die Ethereum News deuten auf einen langen Aufstieg hin, und BNY Mellons ETH-Custody aus Abu Dhabi vertieft den institutionellen Fall für das Netzwerk. Doch die Wallets die die Mathematik durchrechnen wissen was eine Verdopplung eines $280-Milliarden-Assets bedeutet, weshalb Kapital in den Pepeto-Presale rotiert wo die Spanne zwischen Einstieg und Listungstag alles übertrifft was die grossen Coins liefern. Pepeto befindet sich im gleichen Zeitfenster wie Shiba Inu vor dem Anstieg, mit dem aktuellen Presale-Preis der nur bis zur Binance-Listung gilt. Sobald der Handel live geht gehört das nächste Kapitel den Wallets die bereits positioniert sind. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website für Details zum Presale.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Kann der Ethereum-Kurs 2026 realistisch ein neues Allzeithoch erreichen?

Ethereum notiert bei rund $2.330 und benötigt einen Anstieg von 112 Prozent um das Hoch von $4.953 vom August 2025 zu übertreffen, was von anhaltenden ETF-Zuflüssen und dem erfolgreichen Glamsterdam Upgrade abhängt. Standard Chartered setzt ein Ziel von $7.500 während Citi bei $3.175 für das Jahr bleibt.

Warum gilt Pepeto als stärkerer Einstieg als auf die Ethereum-Erholung zu warten?

Pepeto ist die Presale-Börse die auf eine Binance-Listung zielt, mit $9,94 Millionen eingesammelt und einem vollständig abgeschlossenen SolidProof-Audit. Der Ethereum-Kurs braucht Monate gestapelter Katalysatoren um sich zu verdoppeln, während eine Presale-Listung diesen Abstand in einem Ereignis komprimiert. Weitere Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.