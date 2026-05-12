Die Angst vor einer Disruption durch KI hat der Aktie von Scout24 in den vergangenen Monaten massiv zugesetzt. Starke Zahlen zuletzt haben bereits für eine Stabilisierung gesorgt. Nun hat der Konzern auf dem Kapitalmarkttag weitere positive Signale gegeben. Die Aktie notiert kurz vor Handelsschluss mit rund vier Prozent Plus an der DAX-Spitze.Das Immobilien-Portal teilte mit, dass sämtliche Ziele des letzten Kapitalmarkttages 2024 vorzeitig übertroffen wurden. Entsprechend wurden nun neue Ziele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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